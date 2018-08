Nästan 70 år efter att John målade Ol'Jans sitter färgen fortfarande kvar - "Det känns lite högtidligt"

– Det känns lite högtidligt, säger John Eriksson när han kliver in i köket på Ol'Jans-gårdens huvudbyggnad i Svedje.

Han låter blicken vandra över kökets väggar, tak och inventarier, stryker händerna längs dess ytor och granskar dem med allvarsam blick. Väggar och tak är ljusa, medan dörrar och skåpluckor lyser i intensiva färger och förutom lite naturligt slitage på sina håll ser köket fortfarande ut som han lämnade det 1950.

– Det är otroligt det här med tiden. Att det kan vara så länge sedan och ändå kännas som att det var helt nyligen. Jag minns hur vi satt här vid köksbordet och drack kaffe, men det stod åt andra hållet då, säger John Eriksson.

Målarjobbet han granskar är hans eget, utfört när han var tonåring och precis hade påbörjat sin yrkesbana som målare.

Det var våren 1950, strax innan John Eriksson skulle rycka in i lumpen på A4, som han och hans bror cyklade de 25 kilometerna från Matnäset till Svedje. Där huserade husbondfolket, Bror och Brita Olsson, in de unga männen under de veckor som arbetet pågick. Där arbetade de i veckor, omsvärmade av familjens många barn.

– Det var vanligt att sova över där man arbetade på den tiden och vi jobbade på timlön. Den var väl inte särskilt hög egentligen, men bra ändå tyckte vi, säger John Eriksson.

John Eriksson kommer från en målarsläkt. Hans farfar, som föddes 1858, var målare. Hans pappa blev det liksom han och hans bröder. Jobbet i Ol'Jans var det egentligen hans bror som tagit på sig, men eftersom det var ett omfattande jobb som beräknades ta lång tid så fick han följa med.

Bröderna Olle Olsson och Börje Svedjesten var barn på gården när John Eriksson kom dit och minns honom väl.

– Det jag minns allra mest av John var att han sov över. För när han låg där i sängen på kvällarna ville han att vi barn skulle ta tid och att han skulle säga till när det gått precis en minut. Gissade han tre sekunder fel blev han väldigt missnöjd och ville göra om det igen, för han hade fått för sig att han skulle träna upp sin förmåga att gissa tiden, säger Börje Svedjesten och skrattar.

Nästan 70 år senare sitter de tre tillsammans runt köksbordet igen och pratar gamla tider. Det där med tidsgissningen är inget som John Eriksson kommer ihåg. Däremot minns han att han hela tiden var omsvärmad av barn medan har arbetade och att storebror Olle var den som det var mest ordning på. Något han gärna påminner lillebror Börje om i dag.

För John Eriksson slutade målarkarriären 1994, några år innan hans egentliga pension skulle börja.

Efter ett helt liv av målande orkade inte hans axlar längre och han tvingades lägga penseln på hyllan. Redan då hade många av hans tidiga kollegor försvunnit efter hela yrkesliv i giftiga ångor.

– Vi målade nästan bara med giftiga färger på 1950- och 60-talen och använde inga skydd. Det gjorde att färgen höll länge men att målarna fick korta liv. Anledningen till att jag själv klarade mig så bra är nog att jag alltid har idrottat, säger han.

Men det är inte bara kollegorna som har försvunnit. Det här även John Erikssons tidiga arbeten, i takt med att nya generationer flyttat in i alla bostäder där han varit och fortlöpande anpassat dem efter nya trender, tycken och smaker.

Nu tvingas han även säga farväl till sitt äldsta bevarade jobb. För efter snart 70 år ska även Ol'Jans renoveras. Men även om han är glad över att hinna besöka gården en sista gång innan hans arbete försvinner är det inget han sörjer.

– Det är inget att säga om det, för det är så hantverk fungerar. Det görs av någon och sedan gör det om igen av någon annan. Men det känns ändå fint att få komma hit igen och uppleva det här. Det får en att minnas allt trevligt folk man träffat genom åren, både här och i andra byar där man jobbat, säger John Eriksson.