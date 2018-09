Beslut: Klassisk dramatik och verk som aldrig spelats i regionen ska bli sommarteater i Jämtland

Föreningen "Undantaget" är en gren av kulturföreningen Jämtlands kulturkompani. Undantaget får 150 000 kr i bidrag för produktion av sommarteater 2019 och 200 000 per år under 2020 och 2021. Men beslutet gjordes inte enhälligt. M, C och L reserverade sig mot beslutet att bevilja pengar för 2020 och 2021.

Föreningen "Undantaget" har för avsikt att framföra klassisk dramatik eller skönlitterära verk som aldrig, eller sällan, framförts i vår region. De vill att texten ska utspela sig i miljöer utanför storstäderna. Visionen är att skapa engagerande modern sommarteater med hög kvalitet och professionella aktörer, både på och utanför scenen.

Redan 2017 spelade Jämtlands kulturkompani "Fröken Julie" på Frösö park, vilket var startskottet för Jämtlands kulturkompanis långsiktiga satsning på sommarteater i klassisk tappning.

