Ett femtiotal evakuerade natten mot torsdag: "Det är märkligt att behöva lämna sitt hem"

Ungefär 50 stycken personer evakuerades under natten, meddelade polisen under torsdagen. Många tog sig till vänner och anhöriga där de fick vila, och ett antal tog sig till campingplatsen vid Gällö skidtunnel. När ÖP besökte campingen var dock ingen kvar.

Per-Erik Eriksson från Binnåsen berättar att han under natten väcktes av blåljus, och att hans dotter uppmanade honom att packa ihop sina kläder för att lämna bostaden.

– Jag är 75 år och har aldrig varit med om något liknande, berättar Per-Erik. Polisen stod utanför husen och såg till så att vi begav oss. Det var bara att lyda order och ge sig iväg.

På frågan hur länge Per-Erik förväntar sig att evakueringen kommer att hålla i sig så svarar han lugnt.

– Jag är inte orolig. Jag har stor tilltro till polisen och Räddningstjänsten. Det är såklart en mycket märklig känsla att behöva lämna sitt hem sådär mitt i natten, men det är bara att acceptera.

Lars Askerud var Räddningsledare under nattens arbete, och var under torsdags-förmiddagen försiktigt positiv.

– Det är svårt att säga hur länge det kommer hålla i sig, med väder och vind och annat som påverkar - men branden har dämpats tack vare en stor skara brandmän, från både Jämtland och Norge och helikoptrar.

Under natten evakuerades ett femtio-tal personer från områden kring bränderna. Branden i Hanåsen var under torsdags-eftermiddagen inringad, men branden vid Grötingeberget fortfarande utom kontroll. På grund av den osäkra situationen kunde ännu inga civila släppas tillbaka in i området.

– Det har varit ett kritiskt läge under natten, då vi varit tvungna att evakuera folk. Detta har till stor del berott på vädret, och den västliga vinden som dragit igång och fått liv i branden vid Grötingeberget. De boende i området riskerade att inringas av branden, och därför togs beslutet att evakuera.

Vid uppsamlingsplatsen på OKQ8 i Gällö samlades förutom Räddningstjänst, polis och evakuerade även ett antal frivilliga. Två av dessa var Mimmi Persson och Kim Svensson från Östersund.

– Vi har varit igång sen 22 igår kväll, nu ska vi åka hem och sova ett par timmar. Sen blir det att åka ut igen.

Ett tjugotal från Räddningstjänsten var på plats vid uppsamlingsplatsen för att få i sig lite fika och hinna sitta ner några minuter innan det antingen var dags att bytas av, eller att ta sig ut på fältet igen.

Valdemar Hammarberg, Lars Johansson, Mats Jonsson & Per-Ola Bäckebjörk passade på att få i sig energidryck och en bulle mellan utryckningarna.

– Vi har varit ute och jobbat sen klockan 23 igår kväll. Totalt har det blivit en 60-70 timmar sen i söndags, vid Hammarstrand och Grötingeberget, säger Mats Jonsson.

- I nuläget känns det hela ganska övermäktigt, naturen är kraftfull.