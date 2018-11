Christer Sjögren kommer till Sveg, Berg och Sunne – ikväll är han huvudperson i "Så mycket bättre": "Jag har inga lik i garderoben"

Han har fått ros men också lite ris för sin medverkan i de program som sänts hittills. För några veckor sedan bjöd Louise Hoffsten in övriga deltagare att dekorera varsin landstingskäpp för att bearbeta sin sjukdom, MS.

Just pyssel var inte Sjögrens starkaste sida, förklarade han. Det var heller inte käpparna som engagerade honom mest.

Desto bättre är Christer Sjögren på att sjunga låga c. När han var ung sörjde han att han inte kunde sjunga höga toner men med tiden lärde han sig att se sitt basregister som en tillgång, inte minst eftersom han älskar att sjunga Presleylåtar.

– Jag brukar skämta med publiken och säga att "jag kan inte ta höga c som Jussi Björling och grabbarna, men det är ännu mer ovanligt att ta låga c". Det har blivit en grej.

Skulle han rappa?

Christer Sjögren blev tillfrågad först av alla till årets säsong av "Så mycket bättre" och tackade ja utan att veta vilka artister som han skulle tolka. Nu blev det bland andra rapparen Stor.

– Först tänkte jag "hur ska jag klara det"? Det är ju en genre som jag inte kan eller har provat. Men man gör låtarna till sina på något sätt, och jag har en bra känsla i kroppen för det musikaliska.

I lördagens program från Grå Gåsen har Christer Sjögren en 50-årig artistkarriär att dela med sig av. Sin första dansbandssommar gjorde han 1968, då han övade flitigt med basen för att få spela med bandet Pelles.

Tio år senare hade han blivit frontman i Vikingarna. Från slutet av 1970-talet till början av 1990-talet kunde Vikingarna ha 120 spelningar per år. Bandet hade till och med egna flygplan.

– Först köpte vi ett turboplan och sedan en jet: "Viking One". Vår manager och kapellmästare hade flygcertifikat.

Jobbade hårt

– Det är ju häftigt. Man får ju nypa sig i armen när man tänker på allt vi fick vara med om, men vi jobbade också hårt under många år, vi sålde många skivor.

I sina två självbiografier tycker sig Christer Sjögren redan ha berättat det mesta om sitt liv, vilket han beskriver som befriande. I lördagens program är han "ganska öppen".

– Jag har inga lik i garderoben. Jag är som andra människor och kan klappa mig på axeln och säga: "Du duger och är bra".

"Så mycket bättre" sänds i TV4 på lördag klockan 20.00.

Till Jämtland och Härjedalen kommer Christer Sjögren med julturnén "I juletid". 12/12 är han i Bergs kyrka, 13/12 i Sunne kyrka och 14/12 i Sveg.

Erika Josefsson/TT

Fakta: Årets artister

Christer Sjögren: Sångare i dansbandet Vikingarna mellan 1978 och 2004, som dessutom har gett ut närmare 20 soloskivor sedan 1989.

Linnea Henriksson: Har varit aktuell på den svenska musikscenen sedan 2010 då hon medverkade i "Idol". 2017 släppte hon albumet "Linnea Henriksson". Under våren tolkade hon "Mamma är lik sin mamma" i Melodifestivalen tillsammans med rapparen Stor, som också medverkar i "Så mycket bättre".

Louise Hoffsten: Släppte i år sitt 20:e album som artist, "Röster ur mörkret". Hon fick sitt genombrott 1993, samma år prisades hon både på Grammisgalan och Rockbjörnen.

Stor: Rapparen Stor, eller Ulises Infante Azocar som han egentligen heter, slog igenom med debutalbumet "Nya skolans ledare" och tilldelades bland annat en Grammis i kategorin årets hiphop/soul 2013.

Charlotte Perrelli: Tog hem Eurovision Song Contest 1999 med "Take me to your heaven". Hon vann även Melodifestivalen 2008, och har under karriären släppt nio studioalbum, samt varit aktiv som programledare och musikalartist.

Eric Gadd: Debuterade 1987 med albumet "Hello!" och står bakom klassiker som "Bara himlen ser på" och "Do you believe in me" och har Grammisbelönats tre gånger. Syns just nu i den egna krogshowen "OMG" i Stockholm.

Albin Lee Meldau: Slog igenom med låten "Lou Lou" 2016, innan dess har han bland annat varit gatumusikant. Den första juni släppte han debutalbumet "About you".