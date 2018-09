DEBATT: Det nya ledarskapet sätts på prov – beslutet om husen vid ÖSK måste skjutas upp

Inför valet har den nuvarande ledningen i Östersunds Rådhus kritiserats hårt av Bosse Svensson (C). Det har varit Litsbacken, Östersundshem och expresscykelvägar som legat i fokus.

Uppenbarligen har kommuninnevånarna röstat för att få ett nytt ledarskap, och naturligtvis inte bara från C, utan man förväntar sig en beslutsför Allians som kan visa prov på ett nytt, och i förhållande till kommunmedborgarna, lyssnande ledarskap.

Under den förra mandatperioden är det ytterligare en fråga, där den tidigare ledningen drivit politiken rakt motsatt kommunmedborgarnas önskemål.

Det gäller frågan om ny villabebyggelse inom ÖSK-området, kommunmedborgarnas fritids- och rekreationsområde, som varit fredat i 50 år.

Alla kommunens långtidsplaner för markanvändning anvisar klart och tydligt att denna mark ska fredas från bebyggelse, för att i stället kunna nyttjas av allmänheten.

Dessutom är ju hela ÖSK-området en del av Östersunds profil som vinterstad och arrangör av stora internationella tävlingar. Att då börja knapra på denna mark och avhända sig framtida möjligheter till markanvändning för utvecklingen av skidstadion med tillhörande spårsystem, syns oerhört kortsynt.

För de flesta syns det också märkligt att en kommunanställd i samband med hans anställning fick denna stora favör, en favör som tidigare nekats andra, för att marken skulle reserveras fortsatt för allmänheten.

De flesta menar att en uppenbar jävssituation uppstått och med tanke på kommunens anseende när det gäller affärerna i Östersundshem är denna ytterligare påspädning av ifrågasatt anseende olyckligt.

Det märkliga i denna affär är dock att den som anser att Östersund behöver ett nytt ledarskap har spelat med den sittande majoriteten just i detta ärende, vilket också bevisades vid kommunstyrelsens beslut 11 september, då C fortsatt röstade för ett godkännande av detaljplanen.

Organisationen Bevara ÖSK har givit C all den underlagsinformation, som behövs för att komma fram till rakt motsatt ställningstagande, och under vårt möte var C:s enda argument för deras ja, att tjänstemännen föreslagit att man skulle godkänna detaljplanen.

Är detta ett nytt ledarskap? I stället för att lyssna på medborgarna, förmår man inte ta annan ställning än den tjänstemännen under AnnSofie Anderssons (S) starka ledning kommit fram till.

Ska Alliansen vara ett trovärdigt ledarskap måste man kunna enas i denna framtidsfråga för Östersund.

För att inte C och Bosse Svensson helt ska tappa ansiktet, måste man nu tillsammans med övriga Allianspartier se till att ärendet, som planeras avgöras nu den 20 september av ”gamla” kommunfullmäktige, skjuts upp, till dess att det nya kommunfullmäktige bildats, och att frågan därefter kan avgöras av den nya majoriteten.

Gruppen Bevara ÖSK