Dubbelt jämtländsk i nytt matprogram: Östersundsbördige Niklas Ekstedt lagar mat med internationella stjärnkockar – nu är också Fävikens Magnus Nilsson klar

I en ny originalserie på Viaplay kommer Östersundsbördige Niklas Ekstedt att laga mat tillsammans med stjärnkockar i världen. I "Four hands menu" som har premiär i höst dyker också en annan jämte upp. En av världskockarna är Fävikens Magnus Nilsson.

Niklas Ekstedt har skapat och leder Viaplays originalserie "Four Hands Menu". Serien beskrivs som "en internationell matresa med unik inblick i den gastronomiska skapandeprocessen som sker när tolv originella elitkockar paras ihop i sex sällsynta möten världen över."

Kockarnas uppgift är att tillsammans utforma en kreativ middag, från idé till komplett meny utan förutbestämda regler skapad och lagad av fyra händer. I serien syns tolv kockar från hela världen.

Bland de mest namnkunniga syns tv-personligheten och New York-kocken David Chang som äger krogar i USA, Kanada och Australien. Chang är känd för att ha tagit in asiatiska streetfood-smaker in i fine-dining-miljö och för att ha uppfunnit ”pork buns”. Chang kommer laga mat tillsammans med Magnus Nilsson som på tvåstjärniga Michelinkrogen Fäviken Magasinet hyllats för sin innovativa matlagningsstil. Med sina hyperlokala och naturnära råvaror lockar han matälskare från hela världen till Jämtland.

Serien har premiär under hösten 2018.

Se en första teaser inför programmet: