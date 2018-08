Ett år kan bli tre för Dunderklumpen i Döda fallet– så sammanfattar teatern succén: "Vi får enorm hjälp från bygden"

Kajsa Linderholm har projektlett och skådespelat, Karl Seldahl har regisserat.

– Jag ser det som något av det mest lyckade man har varit med om. Man ska väl vara väldigt stolt över det vi gjorde och över det vi fick ihop. Den hjälp vi fått av Studieförbundet vuxenskolan, Ragunda kommun, Integrationsavsdelningen på kommunen och stödet Riksteatern och Estrad norr har varit viktig. Man känner att tillsammans är vi starka. Ibland träffar man rätt med personer. Då kan det bli så här bra. Och stödet ifrån byn: det känns jättehärligt, säger Kajsa Linderholm.

För regissören Karl Seldahl har projektet varit stort, men ärofyllt. För honom har kraften legat i att man spelar i just Ragunda kommun.

– Det var fantastiskt roligt på alla sätt. För mig som regissör var det mer konstnärligt utmanande än vad jag hade trott. Men jag uppskattar verkligen sättet att få jobba i Döda fallet. Allt växer fram under tiden och vi får enorm hjälp från bygden. Att jobba i Ragunda med "Dunderklumpen" blir det något helt speciellt. Vi hade samarbete med integrationsavdelningen på kommunen och en stor ensemble som sydde ihop det. Men hela Ragunda kommun, även privatpersoner och småföretag hjälpte till på så många sätt. Det skänktes virke och hjälp med mopeder och gräsklippare och virkades spindelnät. För att inte nämna Kajsas insatser som inte går att omfatta. Hon är en sjuhelvetes producent.

Menar du att ni tog er an ett för stort projekt?

– Nej, inte för stort. Det är ett perfekt projekt, men det var tufft. Som arbetsledare var det mycket att hålla samman. Så det har varit lustfyllt, men det är en märklig situation när vi hade flera veckor till premiär och allt var utsålt, inklusive två extra föreställningar och vi försökte få flottar att åka och bygga kontar och kistor, och kostymer och näsor att funka.

Karl Seldahl menar att det är just den starka känslan för "Dunderklumpen" som gjort att alla varit så engagerade.

- Att man älskar den här sagan, det har gjort att det har gått.

Kan det bli för stora förväntningar när alla älskar sagan?

– Jag hade så mycket att göra så jag hann inte bli nervös och jag har bearbetat projektet under så många år. Den största "entusiasmeraren" och "ifrågasättaren" har varit min far (Sven Wollter reds. anm.): "hur fan ska ni göra Dunderklumpen?" har han sagt. Och det har varit stora frågor hur man ska göra filmen rättvisa. Men ju mer vi jobbade ju mer fattade vi att det blir något helt annat på vridläktaren, trots att vi försökte hålla oss så när originalet som möjligt. När en liten tjej, på en av de första föreställningarna, såg scenen med Camilla i sängen bland leksakerna, och först tittade fundersamt på dockan som kom till liv och sedan började hoppa av lycka för att dockan lever... Det är värt allting att se det. Det går rakt in i hjärtat när Beppes humanistiska eller altruistiska berättelse når fram: När det inte finns någon ond i slutet utan bara missuppfattningar.

Familjen Wolgers har nära övervakat projektet.

– Det är speciellt med upphovspersoner som själva inte skrivit verket, men ändå är så involverade. Men familjen Wolgers håller i ett arv som de vårdar så ömt. Det var väldigt nervöst på premiären när de var på plats, men det gick vägen, säger Karl Seldahl.

Inte bara familjen Wolgers verkar nöjda efter sommaren. Även nästa år verkar skådespelarensemblen se likadan ut.

– Som skådespelarna har kämpat i denna stekande sommar, inte minst min son Malte! Ensemblen är enormt lojala och kreativt tålmodiga. Det är så roligt för alla i ensemblen har sagt att att de vill göra en sommar till, berättar Karl Seldahl.

Det har från första början varit ett treårsprojekt

Med en utsåld sommar har det ekonomiska trycket lättat på produktionen och man har kunnat sikta högre och större. Men Kajsa Linderholm menar att "Dunderklumpen"-uppsättningen hela tiden har varit ett längre projekt och att man siktar även längre än till nästa sommar.

– Det har från första början varit ett treårsprojekt. Det är klart att vi kan spela i två år och vi har betalat rättigheterna för 23 föreställningar till.

Från oss i produktionen är det inga tveksamheter, vi vill fortsätta

Efter en utsåld sommar och utlovad fortsättning nästa år undrar många när biljetterna släpps till Dunderklumpen 2019. Projektledare Kajsa Linderholm ville egentligen släppa nästa års biljetter redan i somras på grund av det hårda trycket, men ännu är det några detaljer som måste på plats innan hon trycker på "knappen".

– Det är många som ska prata ihop sig och datum som ska sättas. Allt är kvar på spelplatsen och det är gjort för ännu en sommar med "Dunderklumpen", men biljettsläpp dröjer lite. Från oss i produktionen är det inga tveksamheter, vi vill fortsätta, säger Kajsa Linderholm.

– Det vore ju kriminellt att inte fortsätta, menar Karl Seldahl.