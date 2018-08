Experten: "Naturupplevelser, samtal och snygga överkroppar – därför ska du börja med kajak"

- Det är en jättebra träning för bålen - mage, rygg och axelpartiet, ett bra komplement till löpning eller promenader. Men för mig är paddlingen mer av vardagsmotion och sällskap än en träningsform. Det är samtalstempo som gäller, säger Johan Sarkkinen.

Johan Sarkkinen jobbar till vardags med rehabilitering av barn och ungdomar men åtminstone en gång per vecka är han ute på vattnet med sin kajak. Det var viljan att vara nära naturen som fick honom att börja paddla kajak för 15 år sedan.

- Känslan av att vara i rörelse, nära vatten, djur och natur - antingen tillsammans med andra eller ensam.

Kajaken har använts av inuiterna i Arktis under flera tusen år. Där tillverkas den traditionellt av drivved eller valben som sedan täcktes med sälhudar. Från Arktis spred sig kajaken till Europa under 1800-talet där tyska och franska män började tävla i kajakpaddling. Dagens kajaker tillverkas av plast eller glasfiber och just den här kvällen känns mer tropisk än arktisk.

Vi står på kajen vid Örebro Kanotförenings lokaler intill Svartån i centrala Örebro där temperaturen dröjer sig kvar kring 28 grader och luften klibbar sig fast mot huden. Det är svårt att se hur någon skulle tacka nej till en kajaktur i det här vädret, men undertecknad frågar ändå Johan Sarkkinen hur han brukar sälja in kajakpaddling till de som aldrig testat det.

- Jag tycker att skärgårdarna säljer sig själva. Det finns skärgårdar överallt, hela öst- och västlusten är skärgårdar. Det är den bästa naturtypen vi har och det bästa sättet att uppleva den är med kajak. Du kan ta dig fram överallt och kan ta dig in där inte båtar kommer in.

Oftast har Johan sällskap med sig ut men han uppskattar även att solopaddla ut till någon ö och övernatta.

Kristian Scheutz är ordförande för kanotklubben. Även för honom var det naturupplevelserna som lockade när han började paddla för 20 år sedan.

- Det är ett lätt sätt att ta sig ut i naturen. Det ger en frihetskänsla samtidigt som du får motion, säger han.

Som landbunden reporter, täckt av svett, är det svår att inte bli avundsjuk när paddlarna i sakta gemak glider ner längs Svartån och ut i Hjälmarens svalkande vatten. Snar kommer tankarna som ett brev på posten: "Man kanske borde börja paddla kajak?".

Enligt Kristian Scheutz kan de flesta - dock inte alla - paddla kajak. Man måste ha rörligheten i kroppen kvar.

- Du ska smidigt kunna ta dig i och ur kajaken. Men i övrigt räcker det om man är normaltränad och kan hantera kajaken.

Det finns heller inga juridiska hinder för att paddla kajak. Vem som helst får köpa en kajak och ge sig ut på vattnet. Men det är såklart förenat med vissa risker. Kristian rekommenderar därför att man går en introduktionskurs i kajakpaddling.

- Ja, är du rädd om livhanken? Man måste tänka på säkerheten. Vår introduktionskurs här tar en dag. Men paddlar man tillsammans med andra så ska det inte vara några problem.

Den största skillnaden mellan en nybörjarpaddlare och en mer erfaren paddlare är paddeltekniken men även den fysiska förmågan, som växer desto fler kilometer man får "över bältet", så att säga.

- Du måste paddla en del för att få upp orken, annars blir du lätt trött. Man brukar ta det lugnt i början av säsongen innan man kommer in i det.

En barriär till kajakpaddlandet är såklart kostnaden. Den som vill ha en egen kajak får räkna med att betala 5000 kronor för en begagnad och, beroende på material, mellan 10 000 och 15 000 kronor för en ny. Sedan tillkommer annan utrustning som flytväst och kanske även medlemskap i en kajakklubb och hyra för förvaringen.

De flesta klubbar har dock uthyrning till personer som vill testa på. Hör av dig till din klubb för att höra vad som gäller just där!

Sugen på att börja paddla kajak? Här är några tips från Kristian Scheutz:

● Fundera noga igenom vilken typ av kajak som du behöver. Beroende på om du ska använda kajaken för träning eller utflykter så finns det olika modeller att överväga. Du ska även trivas med din kajak. Ett bra tips är därför att gå en kurs där du får testa på några olika modeller.

● Gå med i en kajakklubb. Det är ett bra sätt att träffa medpaddlare och många klubbar gör det enkelt att boka in paddelträffar med andra medlemmar via sina sociala medier.

● Tänk på säkerheten! Utöver flytväst så finns det numera flera tekniska hjälpmedel som kan vara skillnaden mellan liv och död om olyckan är framme.

● Träna kamraträddning så att du kan hjälpa dina medpaddlare om det skulle hända något ute på vattnet.