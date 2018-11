Fjällräddare får börja ge medicin till skadade

Sjukvårdsutbildade fjällräddare i Jämtlandsfjällen ska få börja ge smärtstillande medel och medicin till skadade, rapporterar P4 Norrbotten.

– Det här är ytterligare ett sätt att säkerställa att vi får tillgång till sjukvård till de som behöver det tidigt, säger Anita Secher som är områdeschef för akutsjukvården i Region Jämtland Härjedalen till radiokanalen.

Fjällräddare utför ofta insatser under svåra omständigheter som i djup snö, stark kyla och mörker. Fjällräddare utför första hjälpen på plats, men även om en medlem är legitimerad sjuksköterska eller läkare har sjukvårdslagen inte tillåtit att de givit läkemedel till nödställda under uppdragen. I praktiken har de klassats som lediga från sitt vårdyrke. Överenskommelsen som nu gör att det tillåts är att Region Jämtland Härjedalen går in och tar vårdgivaransvaret.

Av landets totalt 400 fjällräddare finns 165 i länet, varav sex är utbildade sjuksköterskor. Peter Borg vid Polisen är verksamhetsutvecklare för fjällräddningen i Jämtland.

– När det här är klart kan de bland annat ge smärtlindring så att det blir lättare att åka med ambulanshelikoptern eller i räddningspulkan, säger han.

En del praktiska frågor återstår att lösa innan de får börja ge medicin ute på fjällräddningsuppdrag, exempelvis hur förvaring och utlämningen av läkemedel ska fungera samt journalföring.

– Där kommer vi göra enskilda lösningar på ett korrekt sätt som sjukvården vill ha det så vi följer gällande bestämmelser.

– Vi har ett jättebra samarbete. Det här innebär att man kan gå lite längre i den första insatsen på plats. Fjällräddarna kommer fortfarande åka ut och göra det här bra jobbet de gör, men den som är legitimerad har möjlighet att tillämpa sin yrkeskunskap.

När kommer ni vara igång?

– Jag kan tänka mig att vi i praktiken kommer vara igång efter årsskiftet.

De nya möjligheterna kan göra stor skillnad.

– En sjuksköterska eller läkare som på sin fritid vill vara fjällräddare gagnar ju tredje person som ligger där och har gjort illa sig. Vi vill knuffa undan hindren. Om vi har en välutbildad person på plats så vill vi att den ska kunna tillämpa sina kunskaper fullt ut.