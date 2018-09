Fördomen att landsbygdens människor skulle skilja sig väsentligt från stadsmänniskor reproduceras friskt – så var Grönlunds Härjedalsdeckare

Har femtonåriga Ellinor förvsunnit frivilligt eller blivit mördad? I ”Björnen sover inte” försöker en motvillig polis från Sveg att närma sig ett svar. Boken passar bäst för den som inte gillar överraskningar.

”Björnen sover inte” är den fristående forsättningen på ”Vargen kommer”. Författaren heter Monica Grönlund och ger ut sina böcker på det egna förlaget Ordiraptus. I ”Björnen sover inte” är större delen av handlingen förlagd till olika platser runtom i Härjedalen. När historien tar sin början har det nya året precis ringts in: det är natt, snön vräker ner och på en oändlig landsväg utanför Linsell går en ledsen femtonåring. Ellinor, som hon heter, kommer senare anmälas försvunnen – och den som får i uppgift att lösa gåtan är Svegs-polisen Harry.På baksidan av ”Björnen sover inte” står ”nordic noir” tryckt i ena hörnet. Genren, som också kallas skandinaviska deckare, utspelar sig ofta i till synes lugna områden, och brottsutredaren är inte sällan en anti-hjälte med egna privata bekymmer. ”Björnen sover inte” är i de här avseendena sin genre trogen: i Monica Grönlunds Härjedalen kan man lämna bilen olåst utanför hotell Mysoxen utan att det händer någonting. Och polisen Harry – ja, han skulle hellre vilja vara kurator. Varken han själv eller kollegorna ser honom som någon vidare bra polis. Bara det att det inte direkt kryllar av deckare som utspelar sig i Härjedalen borde för författaren innebära en möjlighet att skapa något nytt. Om den chansen tas? Nja. Många av bokens skildringar av Härjedalen – och glesbygden – är schabloner som använts många gånger om. Det kan vara en svår uppgift att på ett trovärdigt sätt beskriva en plats och människorna runt så den noir-mörkt och deckar-dystert det går – utan att det riskerar att framstå som överdrivet. I ”Björnen sover inte” blir den uppgiften för svår. Poliskollegan från Östersund som kommer för att hjälpa Harry i utredningen kan inte förstå hur någon frivilligt bosätter sig i Härjedalen, ”i det oländigaste av landskap”. Det kan inte riktigt Harry själv heller: ”Han hade mer än en gång frågat sig varför han stannat kvar här.” Barndomsvännen Tom, utflyttad härjedaling, beskriver hemkommunen som ”utposten av alla samhällen”. Och Margot, en kvinna som själv är bosatt i en liten by, har svårt att förstå ”var det var för slags människa som valde att övernatta i en avsides by som den här”, när hon pratar om det bed and breakfast som drivits av den försvunna flickans morföräldrar. Margot tycker inte heller att det är konstigt om ungdomar tröttnar på Härjedalen: där är ju allt är så inkränkt och svårmodigt.Även fördomen om att människor från landsbygden skulle skilja sig väsentligt från människor som bor i städer reproduceras friskt. Polisen Harry grips av panik vid blotta tanken på att behöva byta flyg på Kastrup: ”Herregud, han hade ju bara nyss skaffat mobiltelefon. Han visste inte ens hur man bar sig åt för att ringa från ett annat land.” Barndomsvännen Tom beskrivs som en kontrast till den osäkrare Harry: ”Tom var en storstadsmänniska. Han hade anpassat sig till sin omgivning och lärt sig vårda språket.” I boken finns otaliga exempel på samma tema, och det – ihop med att så många av bokens karaktärer är så ensidigt negativa till Härjedalen – känns efter ett tag både repetitivt och inte särskilt trovärdigt. Boken passar bäst för den som vill återuppleva något den både sett, hört och läst många gånger förr.

Sofie Gisslén