"Girls"-regissören Lena Dunham skriver manus om Doaa Al Zamels flykt till Hammerdal

ÖP har tidigare skrivit om Doaa al Zamels flykt till Sverige och Hammerdal. Hennes flykt från en krigsdrabbat Syrien fick flyktingorganet UNHCR:s chefskommunikatör att ta till pennan. Förra året kom boken om Doaa al Zamels flykt "Hopp" av Melissa Flemming ut på svenska och 14 andra språk. I oktober förra året kunde vi också berätta att Steven Spielbergs filmbolag letade manusförfattare till filmen om Doaas flykt.

Nu är det klart att "Girls"-skaparen Lena Dunham skriver manus till filmen som samproduceras av Hollywoodgiganterna Steven Spielberg ("Jurassic Park", "Hajen", "E.T.") och JJ Abrams ("Armageddon", "Star Wars"). Dunham är nu klar för projektet som beskriver syriska flyktingars väg till Sverige. Filmen baseras på den verklighetsbaserade boken "Hopp: Doaas flykt till Sverige" av Melissa Fleming. Detta rapporterar den amerikanska nöjestidskriften Variety. Boken handlar om syriskan Doaa Al Zamel, vars familj flyr Syrien för Egypten. Flykten fortsätter över Medelhavet där båten sjunker – i ett skede håller hon sig och sina döttrar flytande på öppet hav med bara en simring runt midjan.

Filmen skapas av Spielbergs bolag "Paramount Pictures" tillsammans med Abrams "Bad Robot" och produceras av Spielbergs "Amblin Partners". Arif Hussein är exekutiv. Titeln förväntas att visas globalt.

Lena Dunham är regissör, manusförfattare och skådespelare som skapade den hyllade serien "Girls" som följer fyra vänner i New York. Nyligen släpptes hennes nya tv-serie "Camping" på HBO. Härnäst syns hon i Quentin Tarantinos drama om Manson-sekten i “Once Upon a Time in Hollywood” tillsammans med Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, and Margot Robbie. Men sedan väntar alltså att förvalta Doaa al Zamels livshistoria.

