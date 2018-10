Good Harvest är Dalarnas svar på First aid kit – snart i Ås: "Att spela i kyrkor blir något väldigt intimt"

Hanna Enlöf, 28 år från Enviken och Ylva Eriksson, 28 år från Falun bildar tillsammans duon Good Harvest som rör sig i en genre kring singer/songwriter-musiken. För Jämtlandspubliken har de redan presenterat sig. I Fors kyrka spelade duon redan i juni. Men nu är det alltså dags igen för Good Harvest att sjunga över republikens nejder.

– Det var en jättefin kväll och smockfyllt i kyrkan i Bispgården. Vi fick orgelkomp av kantorn i kyrkan, så det var jättekul. Sånt kan bara hända i en kyrka. Det är något man inte uppnår när man får distans till de som lyssnar, säger Hanna Enlöf.

Vad kommer ni bjuda på i Ås?

– Det är en kyrka vi ska spela i och det tycker vi mycket om. Att spela i kyrkor blir något väldigt intimt och fint. Det försöker vi ta tillvara på. Så det blir förhoppningsvis en fin musikalisk stund i Ås kyrka, säger Hanna Enlöf.

Ni har spelat i Dalhalla och på Gröna Lund också. Vad är skillnaden mot en kyrka?

– Det blir en sinnesstämning som blir annorlunda för alla när man spelar i en kyrka. Vi tar in mycket vad som finns i publiken. Man gör ju en spelning ihop med de som är på plats. Så det är olika varje kväll. Men tror att vi strävar efter att få till det intima och nära var vi än spelar. Oavsett var vi står; i en kyrka eller i Dalhalla så vill vi nå det. Men man får det gratis när man sjunger i en kyrka.

Ni jämförs tätt med First aid kit. Hur är det att jämföras med dem?

– Det är ju jättevanligt att man som artist eller band jämförs med andra, det är mänskligt att till en början vilja kategorisera för att sen inse skillnaderna. Just igenkänningsfaktorn är ett vanligt drag hos människor. Att jämföras med just First aid kit är såklart en komplimang. Vi rör oss i samma genrer men på olika grenar, säger Hanna Enlöf.

Good Harvest cover på Joni Mitchells "Woodstock" gjorde att amerikaner fick upp ögonen för duon. Men också på hemmaplan har de kammat hem prestigefyllda uppdrag som gjort att många nu vet vilka Hanna och Ylva är. De har öppnat för Kris Kristofferson på Liseberg och åkt på sommarturné med Per Gessle.

Nu fortsätter hösten med olika sorters spelningar som tar Good Harvest från Finland till Göteborg, Ås och Oxelösund bland annat. I vinter blir det julkonserter med Dalasinfoniettan och sedan blir det troligen ny musik från Good Harvest.

– Efter hösten är framtiden oklar, men vi har låtar som vi vill spela in, så förhoppningsvis får vi tid att gå in i studion, säger Hanna Enlöf.

21 oktober spelar Good Harvest i Ås kyrka.