Hans Lindeberg: Sex helgon i den journalistiska himlen

"Det finns inget mer skrämmande än att höra hur flera människor blir skjutna när du ligger under ditt skrivbord och hör mannen som skjuter ladda om"

Så skrev Phil Davis, kriminalreporter på Capital Gazette, på twitter samtidigt som fem av hans arbetskamrater på tidningsredaktionen mördades. Capital Gazette är en lokaltidningskoncern i Maryland på USA:s östkust.

Det var eftermiddag torsdag den 28 juni i år som Phil Davis plötsligt befann sig i den fruktansvärda situationen att han direktrapporterade på sociala medier om ett attentat inne på nyhetsredaktionen samtidigt som han själv kunde bli nästa som träffades av skotten.

Förövaren var en arg läsare

Dödsoffren för attentatet arbetade med arbetsuppgifter som nog finns på varenda lokaltidningsredaktion.

En ledarskribent, en välkänd krönikör och ställföreträdande utgivare, en av tidningens veteraner på sportredaktionen, en uppskattad kommunreporter och en assistent på säljavdelningen blev masskjutningens offer.

Förövaren var en arg läsare. 2011 rapporterade Capital Gazette om att Jarrod Ramos dömts för villkorlig dom för att ha trakasserat en klasskamrat från gymnasiet på sociala medier. Efter publiceringen stämde Ramos tidningen men han fick inte rätt. Domstolen menade att Capital Gazettes artikel byggde på offentliga uppgifter. Tidningen hade rätt att publicera.

En skrämmande upptrappning

Konflikten förvärrades genom åren. Ramos har gått från att vara arg läsare till att trakassera tidningens medarbetare och försöka få upprättelse på alla möjliga sätt. Tills det slutligen brast totalt och han tog fram sitt automatgevär.

En skrämmande upptrappning av det som började med en rutinmässigt publicerad tidningsartikel. Jarrod Ramos skulle kunna förklaras som den "ensamma galningen" eller en person vi helt enkelt förklarar bort som "rättshaverist".

Men är det riktigt så enkelt?

Vilka triggers fick honom att attackera

I dag är alla helgons dag. En dag för att minnas nära och kära som har gått bort.

I spåren av attentatet mot Capital Gazette finns det också skäl att fundera över vad som fick Jarrod Ramos att förvandlas från att vara arg och besviken läsare till att bli massmördare. Vilka triggers fick honom att attackera reportrarna på den egna lokaltidningen?

Han har anklagat regimen i Saudiarabien för korruption

Mycket är oklart om vad som har hänt journalisten Jamal Kashoggi. En månad har gått sedan han försvann under ett besök på Saudiarabiens ambassad i Istanbul. Nu kommer uppgifter från en turkisk åklagare att Kashoggi ströps till döds och hans kropp styckades direkt när han klev in på ambassaden. Tidigare påstods från saudiarabisk sida att han dödades som en olyckshändelse under ett slagsmål, vilket betraktas som regimens försök att dölja det planerade mordet.

Jamal Kashoggi är saudisk journalist. Han flyttade undan hot och förföljelser till USA och har sina krönikor i Washington Post. Han har anklagat regimen i Saudiarabien för korruption och är mycket kritisk till den brutala krigföringen i Jemen.

Skjutningen på Capital Gazette och mordet på Jamal Khashoggi är var för sig exempel på extrema händelser

Mordet på Kashoggi har mötts av våldsamma reaktioner och protester. Det är befogat. Sverige har omfattande affärer med Saudiarabien. Stämmer uppgiften att en dödspatrull utsänd av saudiska staten i praktiken stod beredd i samma ögonblick som han klev in på ambassaden är det ett nytt avslöjande om hur statsstödd terror mot journalistiken kan se ut.

Skjutningen på Capital Gazette och mordet på Jamal Khashoggi är var för sig exempel på extrema händelser. Med helt olika karaktär men med en gemensam nämnare.

De kan vara följden av en alltmer hårdför attityd mot oberoende journalistik där det till och med kan uppfattas som tillåtet att tysta kritiska röster när budskapet inte passar.

Hade Jarrod Ramos gått över gränsen om strömningarna där journalister utmålas som samhällets fiender nummer ett inte varit så utbredda som idag? Från en twittrande president på högsta nivå till högerpopulistiska forum på nätet.

De som sprider misstro och förtalar mediernas grundläggande uppdrag tar på sig ett stort ansvar

En av fyra svenska journalister utsattes under 2016 för hot, våld eller trakasserier. De flesta som drabbades arbetade med ämnen kopplade till flyktingar och immigration. Även i Sverige sprids uppfattningen att medierna medvetet ljuger och förvanskar fakta. Som en slags "sanning" på högsta politiska nivå till vanliga facebookflöden som våra reportrar på Östersunds-Posten möts av i stort sett varje dag.

Att vi granskas och ifrågasätts utifrån det sakliga innehållet i journalistiken är nödvändigt men de som sprider misstro och förtalar mediernas grundläggande uppdrag tar på sig ett stort ansvar.

Mordet på Jamal Kashoggi är avskyvärt men samtidigt det yttersta beviset för hur viktigt det är att journalistiken inte låter sig styras av makten. Han tystades för alltid av sina kritiker. Lokalreportrarna på Capital Gazette likaså.

Sex helgon att minnas på den journalistiska himlen.

