Hans Lindeberg: Vi ses på ÖP:s valturné – där kommunpolitiken tas på allvar

Kommunpolitik handlar om de riktigt nära frågorna.

De som påverkar vardagen.

Om hur det går för barnen i skolan, hur fixar vi en bostad? Kollektivtrafiken, bidragen till den lokala idrottsföreningen, kultursatsningar, företagsutveckling och stöd till funktionshindrade.

Frågor som sätter ramarna för livspusslet och kan avgöra framtiden på många sätt.

Hur används skattepengarna?

Av skatten som dras på lönen varje månad går det mesta av pengarna för de flesta av oss till kommunens kassa.

Hur används skattepengarna?

Det är frågorna som gör att kommunpolitiken verkligen är på allvar.

Åtta livedebatter, en i varje kommun

I dag drar Östersunds-Posten på valturné i länet. Turnéplanen med åtta livedebatter, en i varje kommun, är spikad sedan länge. Det känns roligt och som en viktig del i vår lokala journalistik.

Läs mer ÖP håller valdebatt i alla länets kommuner: ”Vi ska se till att väljarna får svar på sina frågor”

Politiska val avgörs mycket i formatet rörlig bild. Framförallt med partiledare i bild men väljarna behöver även få se och höra sina kommunpolitiker diskutera och argumentera. Vi hoppas valturnén kan tydliggöra var de politiska skiljelinjer går mellan partierna i kommunpolitiken.

Turnén börjar i Krokom. Livedebatten startar klockan 18.00 i kväll på Magneten mitt i Krokom.

Skolan är en av de mest diskuterade krokomsfrågorna i ÖP:s valtjänst Kandulova. Debatten kommer även att handla om problemen inom vården, kravet på nya bostäder, ekonomin och företagsetableringar i Åskorset.

Årets viktigaste sjukvårdsdebatt

Den här veckan är den första av tre intensiva valveckor i ÖP:s alla kanaler, såväl i tidningen som digitalt på op.se och i ÖP-appen. På torsdag blir det totalfokus på kommunpolitiken i Berg med debatt från Åsarna Skicenter. På fredag rullar ÖP:s turné vidare till Strömsund.

Och förutom det: På onsdag drabbar partiernas ledande talespersoner i vårdfrågor samman i årets viktigaste sjukvårdsdebatt på Storsjöteatern i Östersund.

Läs mer Nu gör vi #rättvisvård – för att ge väljarna den bästa vårddebatten

Framtidens sjukvård är en brännande valfråga, inte minst i region Jämtland med ett miljardunderskott. #Rättvisvård kallar vi debatten som är ett unikt samarbete mellan SR Radio Jämtland, SVT Jämtlandsnytt, Länstidningen och Östersunds-Posten.

Läs mer Sveriges tyngsta sjukvårdspolitiker möts i debatt om #rättvisvård – se livesändningen här

Under turnén öppnar vi även upp logga-in-akuten

För oss på ÖP känns det självklart att åka på turné i valtider. Det blir årets största satsning och en utveckling från förra valrörelsen när vi startade med TV-sända debatter från samtliga kommuner i länet.

Därför är det också självklart att vi gör satsningen plusmärkt och exklusiv för våra prenumeranter.

Om du inte redan har plus så kan du skaffa en ny prenumeration här. Första månaden kostar bara en krona. Under turnén öppnar vi även upp "logga-in-akuten". På plats före varje debatt kan du få hjälp att starta en prenumeration eller - om du redan är prenumerant - logga in digitalt.

Vill du passa på att prata valbevakning, journalistik med mig eller ÖP:s reportrar så kom gärna förbi vår ÖP-husbil.

Vi ses på valturnén. Där kommunpolitiken tas på allvar.

Läs mer

Pluskunder får hjälp på plats under valturnén: ”Vi vill visa alla fördelarna”

Ställ frågor direkt till dina kommunpolitiker i Kandulova

Hans Lindeberg: Att förvänta sig att vi "jobbar gratis" nästa gång det brinner är inte hållbart

Läs fler krönikor av Hans Lindeberg