Elin Lemon tvingas bort från högsta posten i regionpolitiken: ”Jag är jätteförvånad”

Detta då nomineringsgruppen valt att nominera en annan person till posten som regionstyrelsens ordförande. "Jag har haft förmånen att fronta Centerpartiet i regionen de senaste åren. Det har varit en spännande utvecklande och mycket givande period", skriver hon på Facebook.

När ÖP når henne på måndagseftermiddagen är hon överraskad över det som hänt.

Varför har nomineringsgruppen valt någon annan?

– Det vet inte jag, jag är jätteförvånad. Centerpartiet har en nomineringsgrupp som ska ta fram personer på de olika platserna, och jag har under hela valrörelsen varit väldigt tydlig med att jag står etta på listan och jag vill bli regionstyrelsens ordförande.

– Det har jag också aspirerat på till nomineringsgruppen, men de väljer att föreslå en annan person i stället för mig. Anledningen till det har jag inte riktigt klart för mig.

De har inte sagt något i kommunikationen med dig?

– Nej. Jag har känt ett jättestort stöd i hela Centerrörelsen under alla år, både innan och under den tid jag har varit oppositionsråd och under valrörelsen. Det blev också väldigt tydligt efter valrörelsen när jag blev länets mest kryssade regionpolitiker.

– Så jag kände ett väldigt stort stöd både från Centerpartiet men också från våra väljare.

Elin Lemon fick 1554 kryssröster i ett val där Centern kammade hem cirka 20 procent av rösterna till regionfullmäktige. De blev därmed största borgerliga parti i Region JH, och har varit drivande i Alliansen sedan de återförenades inför valet i år.

Vem som har valts i hennes ställe vill hon inte gå in på då det inte har offentliggjorts ännu, men på Facebook skriver hon att det rör sig om en person som hon jobbat nära med och som ”med sin klokskap och långa erfarenhet från att leda kommunpolitik, kommer leda regionen med bravur.”

Är det en besvikelse?

– Jag är förvånad, verkligen. Jag känner en fantastisk stolthet för det jobb som vi har gjort i Centerrörelsen tillsammans och jag tycker att kvittot är väldigt tydligt, när vi får över 20 procent. Var femte person i Jämtland Härjedalen valde att rösta på oss.

Nu kommer Elin Lemon att i stället bli fritidspolitiker, vara föräldraledig och lägga mer tid på barnen.

Artikeln uppdateras.