Finska lapphunden Labbas bortsprungen i Funäsdalen – nu ber Carolina allmänheten om hjälp

Den finska lapphunden Labbas försvann under tisdagsförmiddagen, när han var ute och campade tillsammans med sin matte, Carolina Isén-Malmquist, i Funäsdalen. Nu har Labbas varit försvunnen i fem dagar och Carolina har fått mycket hjälp via sociala medier och av folk som hjälpt henne leta, men ännu är Labbas inte återfunnen.

– Vi håller gott mod och är väldigt tacksamma för all hjälp vi fått hittills, säger Carolina.