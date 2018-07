Ingen evakuering av Lillhärdal under onsdagen – men den osäkra situationen skapar oro och frustration: ”Många har packat och dragit”

– Först tar vi frågan som alla undrar över, sa kommunalrådet Anders Häggkvist i inledningen till presskonferensen som hölls på brandstationen i Sveg under onsdagseftermiddagen.

Svaret på den frågan: en evakuering av Lillhärdal blir inte aktuell de kommande tolv timmarna.

Man går och tänker: ”ska jag slänga in grejerna i bilen?”

För de boende i Lillhärdal ligger den närmaste framtiden i händerna på vinden.

– Just nu är den inte på väg till Lillhärdal, utan blåser mot områden som redan evakuerats, informerade räddningstjänstens brytpunktsledare Roger Ohlsson under onsdagen.

Gunilla Hedin är en av de boende i Lillhärdal. För henne skapar det osäkra läget ilska och oro.

– Tankarna far hit och dit. Jag frustrerad över hur lite man kan göra åt situationen, och arg över naturens vidunder.

Gunilla Hedin oroar sig både för egen del och för andras. Oron över hembygden Lillhärdal blev något mindre när hon fick veta att släckningsarbetet under onsdagen skulle förstärkas av ett flygplan från Italien.

– Men det brinner på många andra ställen också. Det är många som har stuga runt Olingsjövallen, till exempel.

Att kontinuerligt få information om brandläget är viktigt, säger Gunilla Hedin. Från Härjedalens kommun har den uppdateringen varit bra, men hon hade gärna sett mer information från bränderna i grannlänen.

– Där har det varit svårare att få veta hur läget ser ut.

Hon nämner Trängslet-branden som exempel – en brand som rent geografiskt ligger nära Härjedalen, även om länet är ett annat.

Gunilla Hedin gör det hon kan för att hjälpa till i arbetet kring brandbekämpningen.

– I dag var jag nere med kaffe till poliserna som var nere vid sjön.

Men, säger hon, det klart att känslan av att gå och vänta inte försvinner så lätt.

– Det kunde ju vara roligare, om man säger så. Man går och tänker: ”ska jag slänga in grejerna i bilen?” Många har packat och dragit. Jag har packat ihop viktiga papper och fotoalbum.

Det är en jättesmäll för föreningen, jag vet inte om den klarar det

Branden innebär tråkigheter också för Lillhärdal som samhälle. Just den här veckan är det hemvändarvecka, men på grund av bränderna tvingas nu många av de inplanerade evenemangen att ställas in. Ett sådant är Älglunken som skulle gått av stapeln under onsdagen.

– Det är en jättesmäll för föreningen, jag vet inte om den klarar det, säger Gunilla Hedin och låter ledsen.