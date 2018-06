Jon Henrik Fjällgren vinnare i Let’s Dance

I en intervju inför finalen berättade Jon Henrik Fjällgren att budskapet han ville få fram under finalen var en hyllning till Moder Jord ”för att visa tacksamhet över livet”.

– Man ska vara rädd om djuren och naturen och alla krig ska vara borta, det är så jag vill att världen ska se ut. Ganska djupa saker, sa han.

Redan efter Jon Henriks första dans av tre, som var publikfavoriten tango till The Phantom of the Opera, sa jurymedlemmen Cecilia Lazar: ”Det lyser finalhunger i dina ögon”.

I den andra dansen var det konkurrenten Daniel Norberg som fått bestämma vilken dans som Jon Henrik skulle framföra. Det blev en samba, som gav höga poäng från juryn.

När det så blev dags för den sista dansen - showdans till tonerna av Håkan Hellströms Din tid kommer - fick Jon Henrik Fjällgren motta stående ovationer av såväl publik som jury. Han fick även högsta möjliga poäng av juryn.

– Du sa att musiken var poetisk. Du dansar poetiskt. Det är utan sömmar. Jag är så tacksam för din dans, inte bara idag utan under hela Let's Dance, sa Ann Wilson.

När den totala poängsumman räknats ihop efter att alla danser var avklarade så ledde Daniel Norberg och danspartnern Maria Zimmerman med sina 89 poäng mot Jon Henrik Fjällgren och Katja Luján Engelholms 87 poäng.

Till slut blev det alltså Jon Henrik och Katja som kammade hem vinsten.