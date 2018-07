När Härjedalen brinner får Svegs flygplats nya uppdrag – flygplatschefen: ”Det är stundom kaotiskt”

I entrén står ett kylskåp fullt med mat. På borden intill trängs påsar med chips, hembakade kakor och olika drycker. Det som i vanliga fall är Svegs flygplats har, på grund av bränderna, blivit ett mottagningscenter för de människor som tvingats lämna sina hem.

– Vi är en uppsamlingspunkt för de evakuerade i Härjedalens kommun. Här tillhandahåller vi tak över huvudet, mat och dryck.

Mathias Wiberg är flygplatschef för flygplatsen i Sveg. Han har varit på jour sedan förra fredagen. De senaste nätterna har han sovit tre timmar som mest.

– Det är stundom väldigt kaotiskt, utmanande och tröttsamt.

Trots det råder ett lugn bland personalen, säger han.

– Det är ett extremt fokus. Man går in i någon form av katastrofläge och fokuserar bara på det som är absolut viktigast.

Sedan de italienska vattenbombplanen kom har flygtrafiken intensifierats

I uppgiften att ta hand om de evakuerade ingår att ge information och slussa dem vidare till andra boenden. En flygplats är nämligen inte ett optimalt ställe för den krisdrabbade som behöver lugn och ro, säger Mathias Wiberg.

– Här flyger helikoptrar hela tiden och det springer folk dygnet runt. Risken är att de som kommer hit inte kan slappna av mitt i allt som sker.

Det får helt enkelt inte bli avbrott

Den andra stora uppgift som ålagts flygplatsen är att ansvara för tankningen av de flygfordon som används i brandsläckningsarbetet. Hittills har det handlat om ett drygt tiotal helikoptrar av modell 350 Huey och två italienska flygplan av märket Canada air.

Skillnaden mellan helikoptrarna och flygplanen är liten ifråga om effektivitet per timme sett till liter vatten. Däremot kan flygplanen släppa en betydligt större mängd vatten per tillfälle – sex tusen liter. Under torsdagen landade flygplanen i Sveg vid lunchtid för att fylla på bränsle.

– Vi har utökat bränslekapaciteten från 65 kubik till 145. Det är för att kunna säkerställa att flygfordonen kan flyga i större utsträckning och under fler dygn, utan att lida av bränslebrist.

Enligt Mathias Wiberg är åtgärden en viktig del i arbetet att släcka bränderna.

– Det får helt enkelt inte bli avbrott.

En annan stor förändring är att flygplatsen nu håller sitt luftrum öppet och flygtornet bemannat. Dagarna innan beslutet kom bevakades den in- och utgående trafiken nationellt, av separata brandsläckningsenheter.

– Sedan de italienska vattenbombplanen kom har flygtrafiken intensifierats, säger Mathias Wiberg.

Det är också en av anledningarna till att det sedan i onsdags förmiddag råder allmänt civilt flygförbudet. Privatpersoner som trots det flyger med sina drönare försvårar släckningsarbetet rejält.

Att det blev flygplatsen i Sveg som fått ansvara för bränsletillförseln för släckningsinsatserna beror bland annat på geografi.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap funderade på varifrån man skulle operera – skulle det vara från Örebro, Östersund eller Sveg? Sveg ligger väldigt bra till om man tänker på var de största bränderna i Sverige finns just nu, säger Mathias Wiberg.