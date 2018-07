Stort stöd från allmänheten runt branddrabbade Lillhärdal: "Såhär i kris kan man inte vara ego"

Det var vid halv ett-tiden på onsdagen som det italienska flygplanet beräknades vara på plats i Härjedalen. Insatsen beskrevs av räddningstjänsten brytningspunktsbefäl Roger Ohlsson som ”oerhört viktig”.

– Helikoptrarna är smidigare, men i vattenmängd kan ett flygplan ta 10-12 gånger mer.

Vilken effekt insatsen haft var fortfarande för tidigt att säga när Östersunds-Posten var i kontakt med räddningstjänsten under onsdagseftermiddagen.

Man känner sig ganska liten när naturens krafter tar över

Även från civilsamhället fortsatte hjälpen att strömma in. En del frivilliga hade tagit sig till brandstationen för att anmäla sitt intresse. Andra hörde av sig via mail. Enligt Sarah Tjärnås, sekreterare i kommunens krisledningsnämnd, hade ett mail kommit in varannan minut sedan kommunen lade ut information om att allmänhetens hjälp välkomnandes.

– Här skriver någon till exempel att den har bil. En annan skriver att den har vattenslang. Man känner verkligen stödet, både från människor häromkring men också på andra ställen. Och det är skönt, för annars känner man sig ganska liten när naturens krafter tar över.

Anna Jonasson, ansvarig för den civila Frivilliga Resursgruppen i Härjedalen, delar Sarah Tjärnås bild:

– Uppslutningen är fantastisk, från hela Sverige. Idag till exempel har vi haft en turist här med oss som suttit och svarat i telefon hela dagen.

Det är som en krigszon här

En av de frivilliga hjälparbetarna var Joakim Svensson från Ytterberg. På onsdagsmorgonen var han precis hemkommen från en utlandsresa, men behövde inte fundera länge innan han tog sig till brandstationen för att erbjuda sin hjälp.

– Min bror är stor skogsägare. Jag tänker att det lika gärna hade kunnat vara den marken som brann.

Under onsdagen bar Joakim Svensson matvaror till de kylskåp som fraktats till brandstationen samma dag.

På andra håll runtom i Sveg lagades det mat och breddes tunnbrödsstutar. Ann Backéus var en av dem som höll till i köket på Södra skolan.

– Det är som en krigszon här. I ett sådant läge gör alla det lilla de kan, oavsett om det är att bistå med vatten eller frakta mat.

I ett kök femtio meter därifrån stekte Laila Westling pannkakor med extra salt i. Hon var inne på samma spår som Ann Backéus:

– Såhär i kris står vi upp för varandra, då kan man inte vara ego.