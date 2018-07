TV: Brandbekämpning från ovan en viktig del i släckningsarbetet – ÖP fick följa med upp i luften

TV: ÖP fick följa med upp i en av helikoptrarna som dumpar vatten för bränderna

I flera dagar har det pratats om italienarna som ska komma hit. Brandflygen har varit efterlängtade och de har behövts på flera ställen. Inte minst i Härjedalen där det just nu härjar bränder på flera håll.

– Räddningstjänsterna runt om i Jämtland har fullt upp och behöver mer hjälp. Vi har stora förhoppningar om att få hit de italienska planen, sa Else-Marie Norin, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen, till ÖP tidigare i veckan.

- Det var en jättestor lättnad, vi har väntat på hjälpen från ovan, sa Roger Olsson, brytpunktsbefäl vid räddningstjänsten i Jämtland, efter beskedet om att planen var på väg.

Så vid lunchtid på onsdagen kom de äntligen. Ett brummande ljud hördes bakom trädtopparna och ett rött och gult flygplan med texten ”Vigili del fuoco” (brandmän på italienska) på sidan dök upp strax därefter. Smidigt och snabbt gick planet ner mot sjön och fyllde på tanken för att sedan vända upp igen och försvinna bort mot bränderna vid Fågelsjön. Allt detta utspelade sig framför en nyfiken publik som trots uppmaningar om att stanna inomhus hade tagit sig ner till Orrmosjöns kant.

En bit bort, i utkanten av Lillhärdal, lyfte en annan flygmaskin lastad med vatten. Här fanns ingen publik då företaget som flyger inte vill ha en massa folk som tittar på eller är i vägen när helikoptrarna ska landa och lyfta.

- Det är farligast vid vingspetsen, förklarade Mattias Cöster från Cassel Aero.

Under Jämtlands flyg bekämpar just nu Cassel Aero skogsbranden vid Stor-Brättan. De blev in ringda natten mot tisdag och lämnade då ett pågående uppdrag i Värmland.

- Vi har flyttat allt hit för att släcka bränder, säger Mattias Cöster omgiven av flera tankbilar och en trailer som innehåller deras lunchrum.

Med sina två helikoptrar utgår de från en liten, vattendränkt grusplan. De flyger i stort sett dygnet runt förutom kring midnatt då det är mörkt. Allt som allt är de tre personer som går i skift för att kunna arbeta så effektivt som möjligt med målet att släcka elden. När Emil Sundberg från Rotor Service Norden kommer ner med sin helikopter för tankning har regnet börjat falla. Men bara för en kort stund.

- Det är ju en piss i Mississippi, kommer det en regnskur så retar det ju bara. Det får komma en ordentlig skur om det ska hända. Det brinner ju utav bara satan, säger han.

TV: Emil visar runt i helikoptern: ”Det blir ju som ett växthus”

Tio helikoptrar flög över bränderna i Härjedalen under onsdagen och samma dag fick de alltså förstärkning av brandflygen från Italien. Leif Ekström, yttre befäl från räddningstjänsten i Jämtland, berättade tidigare under dagen att hjälpen från ovan är ovärderlig då de släpper vatten på ställen som är svåra att komma åt från marken.

- Jag vet inte hur man skulle hanterat det här om man inte kunde gå från luften och släcka, säger Mattias Cöster som för första gången arbetar med en skogsbrand.

Det är dock inte hans första erfarenhet av stora bränder. När Mattias Cöster va 14 år brann en myr i hans hemtrakter kring Hökön i södra Sverige och han minns att det tog flera månader innan eftersläckningsarbetet var färdigt. Idag förstår han vilket arbete som krävs för att samordna allt kring den här typen av händelser.

- Man ska ju se till att alla får äta och sova, där är det ju en logistisk utmaning, säger han.

På frågan hur han själv känner inför bränderna svarar han att han och hans kollegor försöker fokusera och göra sitt jobb.

- Men man märker ju att folk är oroliga. Det berör såklart. Det känns som att det är lite utöver det vanliga, med så många bränder samtidigt.

