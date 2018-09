Hayao Miyazaki är Astrid Lindgrens arvtagare – nu visas den japanske mästarens filmer på svenska biografer

Det var med hopp om att få göra en tecknad film av Pippi Långstrump som tecknaren Hayao Miyazaki lämnade Tokyo och begav sig till Stockholm 1971. Förtvivlat försökte han övertyga Astrid Lindgren om att han skulle få rättigheterna att göra sin Pippifilm, men hon var inte alls intresserad av att se en exotisk österländsk tolkning av sin skapelse om världens starkaste flicka. I efterhand kan vi med säkerhet säga att Lindgren misstog sig, hon förstod inte att den unge japanen var hennes andlige arvtagare eller rent av överman.

För det är snarare som en Astrid Lindgren än en Walt Disney som kännarna inom tecknade serier och filmer i dag beskriver Miyazaki. Med sitt realistiska sätt att teckna och vana att skapa berättelser med starka flickor och unga kvinnor i huvudrollerna har han omvandlat den animerade filmen. Centrala teman i humanisten Miyazakis verk är kvinnokamp, miljöförstörelse och krigets vansinne, liksom det kännetecknande sammantvinnandet av den västerländska och österländska litterära och religiösa traditionen till universella berättelser.

Han föddes mitt under brinnande krig i Tokyo 1941. Miyazakis skapande är tydligt präglat av hans uppväxt under andra världskriget och efterkrigets förödda Japan. Familjen drev en firma som tillverkade roder och vindrutetorkare till det framgångsrika japanska stridsflygplanet Zero och även flygande och flygplan är något som Miyazaki återvänder till i sina filmer. Under barndomen var hans mamma svårt sjuk i tuberkulos och var mest sängliggande och den sjuka modern är också ett motiv som återfinns i Miyazakis berättelser.

Det var först som gymnasist som han upptäckte den tecknade filmen. Taiji Yabushitas banbrytande film ”Den vita ormen” (1958), en filmatisering av en kinesisk folksaga, rörde honom till tårar. Pionjären Osamu Tezukas (som med rätta kallas Japans Walt Disney) revolutionerade science fiction-serie ”Astro Boy” blev en viktig inspiration till hans eget tecknande, men också tematiskt i hans skapande eftersom han likt Tezuka ständigt återkommer till den moraliska frågan kring teknologins fröjder och förbannelse.

Efter universitetsstudierna blev Miyazaki som 22-åring anställd vid det stora filmbolaget Toei. Han rönte framgång som tecknare av den populära tv-serien ”Vargpojken Ken” under 1960-talet och i slutet av decenniet tecknade han de två långfilmerna ”Mästerkatten i stövlarna” (1697) efter Charles Perraults saga och ”Skattkammarön” (1883) baserad på Robert Louis Stevensons klassiska äventyrsbok.

I början av 70-talet lämnade Miyazaki Toei och började i stället arbeta för det nystartade bolaget A Production. Det var nu han begav sig på sin famösa resa till Stockholm med hopp om att få göra en film om sin favoritkaraktär Pippi Långstrump. När Lindgren sa nej skapande han i stället den populära serien ”Panda, panda!” vars huvudperson är en orädd föräldralös flicka med röda flätor, snarlik Lindgrens figur.

Stor framgång som tecknare fick han genom tv-serien ”Lupin III” om gentlemannatjuven och kvinnokarlen med samma namn. Seriens popularitet gjorde att han 1979 också fick följa upp den med ”Slottet i Cagliostro” som blev hans långfilmsdebut som regissör.

Fem år senare gavs han möjligheten att förverkliga sin film ”Nausicaä från Vindarnas dal” som kom att bli hans stora genombrott som filmskapare. Den innehåller mycket av det som därefter kommit att känneteckna Miyazakis verk.

Tusen år in i framtiden har jorden drabbats av en enorm ekologisk katastrof. Det biologiska livet håller helt på att utplånas, stora öknar brer ut sig allt mer och de enda arter som verkar kunna anpassa sig till nya klimatet är giftiga svampar och jättelika insekter. Människan har trängts undan i små enklaver där de desperat försöker överleva i en tynande tillvaro.

Likt i flera av Miyazakis senare filmer för han samman västerlandets litterära tradition med japansk och östasiatisk religion och folktro. Berättelsen är influerad av Homeros epos och grekisk mytologi samt av en gammal japanska folksagan om prinsessans som kunde tala med insekter. Av detta väver Miyazaki en djup ekologi som gestaltar människans relation till naturen, miljöförstörelsen, mänsklig nihilism och ödestro.

Framgångarna med ”Nausicaä från Vindarnas dal” ledde till att Miyzakai bildade en egen animationsstudio, den nu legendariska Studio Ghibli. Studions första film blev ”Laputa – slottet i himlen” (1986), en film som närmar sig ämnen som teknologins moraliska problem och militarismens ondska.

Influerad av Jonathan Swifts klassiker ”Gullivers resor” (1726) handlar filmen om Laputa, den enda kvarvarande av de flygande städer som människan skapade i ett dunkelt förflutet. I en alternativ samtid eller framtid lever mänskligheten till stor del i luften i flygmaskiner och luftskepp och är ständigt i jakt på det mytomspunna Laputa med dess överlägsna och mäktiga teknologi.

Miyzaki har skapat ”Laputa – slottet i himlen” som om det vore en science fiction-berättelse skriven av Jules Verne eller H G Wells kring sekelskiftet. Det pyser och ryker ständigt i filmen, för alla maskiner drivs på ånga och är mekaniska utifrån det sena 1800-talets framtidsvision i stället för vår tids tro om en fortsatt elektronisk och digital utveckling. Precis som i tidigare verk sammanför han också den västerländska litteraturen, i det här fallet ”Gullivers resor” samt bibliska berättelser, med hinduistiska legender och gudasagor.

Filmens miljöer är delvis gotiska, men framför allt har Miyazaki tagit intryck av gruvdistrikten i Wales för att försöka skapa rätt viktoriansk stämning i den, både i naturmiljöerna och med de gamla arbetarbostäderna. När han besökte Wales inför att rita filmen bröt 80-talets stora gruvstrejk ut i Storbritannien och Miyazaki som själv engagerat sig fackligt under 60-talet blev inspirerad av den styrka och uthållighet de walesiska gruvarbetarna visade under strejken i sin kamp för sina arbeten och det brittiska samhället. I en intervju med tidningen The Guardian förklarade han att han kände igen den där kampviljan hos äldre japaner och att det var som att se ett stolt äldre folkslag kämpa ända in i det bittra slutet för att till sist tillintetgöras. På flera vis är därför ”Laputa – slottet i himlen” Miyazakis mest politiska film.

Ett par år senare kom den betydligt mer självbiografiska filmen ”Min granne Totoro”. Det är japanskt 50-tal och ett par systrar flyttar med sin pappa från storstaden för att bosätta sig på landet i närheten av det sjukhus där deras svårt sjuka mamma vårdas för tuberkulos. Snart upptäcker flickorna att det gamla huset de flyttat till är fyllt av små övernaturliga väsen och inne i den närliggande skogen lär de känna den jättelike, men mycket snälle och omtänksamme skogsanden Totoro, som blir en stor tröst och stöd för systrarna och en kär vän till familjen.

Likt Lindgren närmar sig Miyazaki det existentiella temat om dödens ständiga närvaro genom att låta barnens livsfrågor bearbetas i ett gränsland mellan deras fantasi och folktron och religionen. Den japanska andevärlden ger både huvudpersonerna och vi som ser filmen en ingång till att tyda och tolka livets storhet och sorg.

Festen för ögat fortsatte sedan i nästa film ”Kikis expressbud” (1989). Nu fick Miyazaki användning för de många skisser han gjorde under sitt Sverigebesök nära 20 år tidigare. Han blev särskild fascinerad av Stockholm och Visby, men i filmen som utspelar sig vår huvudstad är det i synnerhet de gamla vackra miljöerna i Gamla stan.

Den 13-åriga häxan Kiki driver en expressfirma och far runt på en kvast i det sanslöst fint tecknade Stockholm tillsammans med sin svarta katt. Det är på ytan en mysig barnberättelse, men egentligen gestaltar den det ständigt återkommande feministiska allvaret som präglar Miyazakis filmer, flickan som övervinner omgivningens begränsningar och förtryck för att få blir en fri kvinna och människa i sin egen rätt.

Men just om den fria och starka flickan handlade inte nästa film, den existentiella äventyrskomedin ”Porco Rosso” (1992). Nu närmar Miyazaki sig historien på sitt alldeles eget vis. Vi befinner oss i 1920-talets Europa. Porco Rosso (”Den röde grisen”) är en italiensk stridspilot som efter första världskrigets vansinne och fascisternas maktövertagande i hemlandet dragit sin undan världen. Besviken på sig själv och mänskligheten har förvandlat sig själv till en gris för att slippa vara människa.

Det dröjde sedan fem år till nästa film, den episka berättelsen ”Prinsessan Mononoke” som fortfarande hör till de mest påkostade tecknade filmer som gjorts. Det är en både historisk och mytisk skildring av sent japanskt 1500-tal då landet plågas av ett bittert inbördeskrig mellan olika shoguner (krigsherrar), men också är stadd i en kraftig teknisk och kulturell utveckling. Den första kontakten med européerna gör avtryck och handeln med portugiserna har inletts. Japanernas snabbt förändrade livsmönster och förhållningssätt till naturen leder till skogsskövling och ohämmat exploaterade av mineraler.

Miyazaki är dels influerad av Rudyard Kiplings klassiska novellsamling ”Djungelboken” (1894) men framförallt av traditionell japansk mytologi och folktro. Vi får följa skogsgudarnas bittra kamp för överlevnad när människan inte längre känner vördnad för naturen och traditionen och vänder det heliga ryggen. Miyazaki skildrar återigen nihilismen, människans mord på det gudomliga.

Ett mindre mörkt äventyr är hans Oscarbelönade och kanske mest älskade film ”Spirited Away” (2001). Den påminner om ”Min granne Totoro”, men har inte samma sorgsna klangbotten. En japansk familj lämnar storstaden och flyttar ut på landet. Där finner de en tunnel in andevärlden och den 10-åriga dottern Chihiro blir tvätterska på ett badhus dit landets andar och spöken flyr det moderna Japans storstadshets för att göra sig rena och återhämta sig från samtidsstressen.

Miyazakis sista film är möjligen hans bästa. I det Oscarsnominerade och kritikerrosade historiska dramat ”Det blåser upp en vind” (2013) berättar han om Jiro Horikoshis liv, mannen som tillverkade det berömda stridsflygplanet Zero som användes framgångsrikt av japanerna under andra världskriget. Filmen är en fin skildring av mellankrigstidens Japan och om hur en ung idealistisk ingenjörs dröm om att skapa ett vackert flygplan blir till hans mardröm när det blir en dödsbringande krigsmaskin.

Även om Miyazaki i ”Det blåser upp en vind” lämnar centrala motiv som den unga flickan och den mytologiska magin därhän i filmen, så blir den ändå ett bokslut över hans skapande och liv. Miyazaki identifierar sig tydligt med Horikoshi och berättelsen knyter an till hans egen familj historia som underleverantörer till den japanska krigsindustrin och dess eget moraliska ansvar för det militaristiska Japans krigsbrott och grymheter. Flygandet och flygmaskinerna finns där, liksom de svåra moraliska frågorna kring hur teknologi brukas och missbrukas. Dessutom återkommer också den tuberkulossjuka kvinnan, den här gången i form av Horikoshis fästmö.

Miyazaki tilldelades 2014 en heders-Oscar för sina insatser för den tecknade filmen och inte minst för filmkonsten i stort. Under hösten och våren visas alla hans Studio Ghibli-filmer på svenska biografer.

I Östersund planerar Folkets bio Regina att visa några av filmerna närmare årsskiftet, men datum för visning är ännu ej klart.

Håll utkik efter filmerna framöver och försök se alla eller så många som ni kan och hinner!

Hayao Miyazakis Studio Ghibli-filmer (regi)

”Nausicaä från Vindarnas dal” (1984)

”Laputa – slottet i himlen” (1986)

”Min granne Totoro” (1988)

”Kikis expressbud” (1989)

”Porco Rosso” (1992)

”Prinsessan Mononoke” (1997)

”Spirited Away” (2001)

”Det levande slottet” (2004)

”Ponyo på klippan i havet” (2008)

”Det blåser upp en vind” (2013