Helgkollen: TV-historia med Beppe Wolgers, filmdag i Kälarne och ny chans att se ABBA-filmen

I veckan har jag njutit i biomörkret av nya filmatiseringen av "A star is born". Som Lady Gaga-frälst var det ingen nyhet att hennes skådespel är i mästarklass. Hennes konserter har länge varit sammanhållet av stort drama. Ryktet går att Oscarsnomineringarna är i antågande både vad gäller musiken och skådespelet. För den som vill se popstjärnan födas som skådespelare visas "A Star is born" till exempel i Vemdalen nästa vecka 17/10, till Tännäs kommer den 4/11 och Gäddedes bio har en visning 21/10. Men när vi ändå är inne på filmtemat så finns det i helgen ypperliga tillfällen att konsumera rörlig bild med Jämtlandskoppling, både online och AFK (away from keyboard).

Här är helgens tre tips:

1. Två gånger Beppe Wolgers i Öppet arkiv.

Svt:s Öppet arkiv är en riktig guldgruva. Varje vecka betar deras redaktion av nya bitar ut tv-historien och digitaliserar så att vi genom att surfa in på oppetarkiv.se kan se tv från förr och nu. Förra veckan lades två verk med allas vår Beppe Wolgers ut på sajten. Den ena är familjemusikalen "Fantamissimo" från 1967 med sjungande häxor som jazzar och Beppe som huvudförfattare och huvudrollsinnehavare. Också i revyn "Glömmer du - så minns vi allt" från 1965 syns Beppe tillsammans med Lissi Alandh, Monica Nielsen, Anna Sundqvist och Åke Söderqvist.

2. Kvinnor i film i Kälarne

På söndag anordnar Norden bio i Kälarne en filmdag med fokus på kvinnor i film. Förutom visning av filmen "Unga Astrid" om Astrid Lindgrens tidiga liv och "RBG" om den 85-åriga domaren i högsta domstolen i USA: Ruth Bader Ginsburg, blir det också Stickbio och filmvisning av Guldbaggebelönade Anna Erlandssons filmer.

3. Långkörare fortsätter locka publik – nu i Järpen

ABBAs musik som grund i en filmisk berättelse om livet i den grekiska övärlden gjorde succé redan 2008. När nu den andra filmen, "Mamma Mia! Here We Go Again" kom, har publiken sett till att filmen hållit sig på repertoaren. För trettonde veckan går filmen att se på Biostaden i Östersund. Också Järpen bion har en visning av filmen på söndag.