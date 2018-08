INSÄNDARE: C: Åre kommun bör köpa kött från lokala producenter

Nyheterna om läget för landets lantbruk visar att vi måste blir fler som tar matfrågan på allvar. Den extremt varma och torra sommaren ger djurägare, bönder och lokala köttproducenter problem.

Utmaningarna är stora och Centerpartiet föreslår därför att Åre kommun tillsammans med nuvarande upphandlad leverantör möjliggör stödköp av kött från lokala producenter.

Oavsett årstid och väderförhållanden står vår vision fast att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Åre kommun. Därför är det lämpligt att ge den kommunala verksamheten rätt förutsättningar för att kunna hjälpa våra lokala livsmedelsproducenter när klimatet utmanar oss med en sommar utöver det vanliga.

Under rådande förhållanden är det rimligt att endast servera svenskt kött i våra förskolor, skolor och äldreboenden. Därför vill vi i första hand att de köttproducenter som är verksamma i Jämtland får möjlighet att sälja sitt kött till Åre kommun.

I andra hand vill vi att kött från övriga landet köps in. Att importera kött är inte hållbart.

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för lokalproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg. Det skulle vara en dubbel vinst. Dels för vår landsbygd, där vi kan bevara både öppna landskap och jobb samt för miljön när livsmedel inte behöver åka jorden runt och köras genom hela landet på lastbilar.

När svensk livsmedelsproduktion dessutom utmanas av extremväder som innebär utslakt av mjölk- och köttboskap måste vi göra det vi kan.

Daniel Danielsson (C) Can Savran (C) Peter Jansson (C)

Åre kommun