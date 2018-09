INSÄNDARE: C: Vi vill att Kälarne, Bräcke och Gällö har ett demensteam var

Äldre blir allt fler och Bräcke kommuns vård och omsorg är mycket dyrare än andra jämförbara landsbygdskommuner.

Vi tror att en förebyggande vård uppbyggd på olika delar kan bidra till en bättre vård, effektivare vård och en vård som kostar mindre.

I dagsläget har vi tre stycken boenden, ett vardera i Gällö, Bräcke och Kälarne. De ska finnas kvar, men lokalerna bör anpassas efter de boendes behov.

Det är viktigt att vi satsar på utbildning hos våra anställda, det rimliga måste vara att utbildningar i möjligaste mån förläggs på arbetsplatsens ort.

Vi tror att rutiner i det dagliga arbetet är viktigt. Vi tror att de som har valt att arbeta inom vård och omsorg också ska få ägna sig åt det. En lokalvårdare är ingen sköterska och en sköterska är ingen lokalvårdare.

I andra delar av landet har man infört ”fixartjänster”, i en sådan tjänst kan det ingå städning, byte av gardiner, inhandling av dagligvaror etcetera. Det är vi villiga att pröva.

Vi tror att Kälarne, Bräcke och Gällö bör ha ett demensteam var, för uppsökande verksamhet och handledning.

Vi tror inte att Bräcke kommun tjänar på att ta bort trivselträffarna på Gimsätra, en ytterst liten kostnad som gör stor skillnad i människors vardag. Däremot är det något vi ska bygga vidare på, medmänniskor engagemang är det som bygger vår kommun stark.

Ann-Sofie O'Dwyer (C), Elba Nilsson Smårs (C), Elisabet Andersson (C), Ingela Ahlqvist (C) kandidater till kommunfullmäktige