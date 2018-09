INSÄNDARE: Oroande att Centern vill samarbeta med Allt för Ragunda

Efter valet har det enda uttalandet av Centerpartiet i Ragunda varit att man söker samarbete med Allt för Ragunda (AfR) inför kommande mandatperiod, vilket är oroande.

Inte nog med att AfR:s valresultat tydligt visar att man endast är ett Bispgårdenparti, dessutom verkar C ha glömt allt som representanter för AfR utsatt C för både under innevarande och tidigare mandatperiod.

Vill C verkligen ge dem möjlighet att bedriva samma sorts politik även i majoritet? En politik som hänger ut enskilda tjänstemän och politiker och som endast har haft till syfte att svartmåla dem och vår kommun?

Jag ber C att fundera både en och två gånger innan man tar dessa populister i famn, då det troligtvis skulle innebära att socialdemokratin än en gång får egen majoritet efter valet 2022.

Minns hur AfR uppträdde mot ert tidigare oppositionsråd.

Minns hur AfR betedde sig mot Göran Boström i rollen som vice ordförande för fullmäktige.

Minns alla glåpord och trakasserier som förekommit under åren.

Ta ansvar för att skapa en stabil majoritet utan populistiska partier. Det bör vi kunna fordra av den nya ”ministären”.

Valde C i kommunen för första gången, var det ett misstag?