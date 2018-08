INSÄNDARE: Östersunds pensionärer väntar på besked om billigare bussresor

Pensionärsorganisationerna i Östersund har gemensamt agerat för att få lägre priser för pensionärernas bussresor inom Östersunds kommun.

I Sundsvall finns det ett system sedan 2009 där pensionärer betalar 100 kronor för ett kort som gäller 30 dagar.

Under 2017 hade SPF träffar både med Länstrafikens vd och politiska ledare för S och C i Östersund. Ett medborgarförslag lämnades in i september.

När budgeten skulle behandlas 23 oktober i kommunfullmäktige fanns det förslag från C och L om lägre priser för pensionärer. Under sammanträdet insåg S (Mona Modin Tjulin) att det inte var bra att bara dessa två partier kom med detta förslag. Hon förhandlade fram en skrivning som fullmäktige kunde enas kring:

”Kommunen ska ta fram förslag på hur bussresor för pensionärer kan förbättras och göras mer attraktiva med målet att genomföra åtgärder under 2018.”

Efter detta beslut har i stort sett inte något hänt. Argumentationen från kommunledningen (S, MP, V) vid pensionärsorganisationernas uppvaktning av kommunstyrelsens arbetsutskott 9 januari och i kommunala pensionärsrådet, har varit negativ. Någon vilja att fullfölja kommunfullmäktiges enhälliga beslut har inte visats.

Detta framkom även vid pensionärsorganisationernas politikerträff 14 augusti, där kommunledningen och oppositionen redovisade olika uppfattningar.

Vi är besvikna och kräver mera handlingskraft för genomförande av fattade beslut!

Cirka 25 procent av valmanskåren i Östersunds kommun är pensionärer och de väntar på besked!

Per Söderberg SPF, Josef Englsperger PRO, Britt Wikman SKPF