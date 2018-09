INSÄNDARE: Replik från M till V: Vi måste sträva efter att utvecklas i Krokom

Replik till Jörgen Blom (V): DEBATT: Svar från V: Det är ju det nuvarande styret som är handlingsförlamat – där M ingår (3 september)

Det är sant att Moderaterna har ingått i styret av Krokoms kommun under de senaste tolv åren. Vi har ansvaret för det som uträttats under den tiden. Jag anser att kommunen har trots allt uppnått en hel del bra under den perioden. Sedan kan vi diskutera i evighet om någon annan skulle ha uppnått mer eller inte.

Många saker har fungerat väl och andra saker vill vi gärna försöka förbättra. En organisation som inte strävar efter att utvecklas har snart påbörjat sin egen avveckling.

Med Medborgaren i fokus vill vi försöka implementera lite grann av Lean-tänket i kommunen. För oss är det viktigast att skapa värde för kommunen och för våra medborgare i allt vi gör. Den insikten och förståelsen måste genomsyra både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Oaktat vad så är alla anställda och avlönade av medborgarna, det förpliktar. Det hoppas jag att även Jörgen Blom kan hålla med om?

Det vi i Moderaterna fokuserar på nu är framtiden. Hur vi vill att kommunen ska ledas och utvecklas i framtiden.

Bengt Olofsson (M) kandidat till fullmäktige