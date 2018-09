INSÄNDARE: SPF: Det måste gå att sätta in pengar på banken!

I dag är jag ordförande i SPF Seniorerna Östersund med drygt 900 medlemmar. Vi arrangerade en resa till Ångermanland med 89 deltagare för en tid sedan.

På bussarna betalade resenärerna kontant och sedan fick vi en faktura från bussbolaget.

Kassören tog med sig pengarna för att sätta in på bankkontot via Forex, men nekades. Därefter besöktes Nordea för att sätta in pengarna på plusgirot, men även där blev det nej.

Föreningar likställs med företag. Detta är inte acceptabelt. Bankerna måste återta sin roll i samhället så att det går att både sätta in och ta ut pengar! Ett samhälle utan kontanter blir ett mycket sårbart samhälle och drabbar framför allt den äldre befolkningen.

Jag tog upp denna fråga med kommunpolitiker i Östersund då pensionärsorganisationerna ordnade en utfrågning nyligen – jag var ledare för den sammankomsten. De lovade att agera med en gemensam skrivelse vid nästa kommunstyrelsemöte.

Per Söderberg, ordförande för SPF Seniorerna Östersund