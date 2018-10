INSÄNDARE: Svar från V: SD saknar all trovärdighet

Svar på " SD: Både de styrande och de röda i Krokom är ansvariga för att ekonomin rasar" (1 oktober)

SD saknar all trovärdighet i Krokoms kommun! SD försöker på något vis att påskina att de är insatta och pålästa. Inget kan vara längre från sanningen.

I två mandatperioder har SD haft en insynspost i kommunstyrelsen. Under de första fyra åren deltog de kanske en eller två gånger. Den senaste mandatperioden har de deltagit, men aldrig hela möten.

Kopplat till kommunstyrelsearbetet har kommunen två konferenser, vanligtvis i februari, där verksamhet och ekonomi presenteras och diskuteras. Där har SD aldrig deltagit!

Dessa konferenser är grunden för budgetarbetet i kommunen, oavsett det gäller majoritet eller opposition (eller SD). Detta återspeglas såklart i det faktum att SD endast en gång lagt en egen budget – då de ville satsa på tunnelbanan i kommunen…

Kunskapen om hur skatten fungerar är obefintlig. Ja, det är sant att V driver frågan om en skattehöjning i regionen. Men det påverkar inte skattesatsen i Krokoms kommun! Kommunens skattesats är oförändrad på 22,17 kronor.

SD hävdar att de som arbetar i kommunen ska akta sig för V. Jag vill då påminna om att riksdagens utredningstjänst räknat ut att SD:s budget nationellt skulle kosta Krokoms kommun cirka 45 miljoner kronor. Per år!

V:s budgetförhandlingar med regeringen under förra mandatperioden gav kommunen cirka 17 miljoner per år.

Med SD som styrande skulle således kommunen tvingas lägga ned all skolskjuts, kulturskolan och fritidsgårdarna och sedan hitta besparingar för ytterligare 20 miljoner kronor, kanske inom äldreomsorgen?!

SD är oroliga att V kommer i en majoritetsposition i Krokoms kommun. Alla andra (?) är oroliga att SD kommer att kunna påverka kommunens verksamheter och ekonomi!

Jörgen Blom (V) gruppledare