Insändare: Utan alla anhöriga stannar Bergs kommun och Sverige!

Det har under våren tagits fram nya riktlinjer för biståndsbedömning där anhörigstödet ingår. Förslaget från tjänstemännen var att den ekonomiska delen som idag finns i form av anhörigbidrag eller anhöriganställning skulle tas bort och ersättas med 10 avgiftsfria timmar per månad som avlösning i hemmet plus 10 timmar avlösning man betalar en maxtaxa för. Det avslogs i nämnden.

Bergs kommun har under många tiotalet år haft en ekonomisk ersättning i form av bidrag eller anställning. Bidraget som kommer att finnas kvar har inte förändrats och är inte stort i förhållande till den enorma insats som görs. Jag anser att våra anhöriga ska få vara delaktiga i hur det ska se ut i Berg beroende på vilka behov de har för återhämtning och vila, gällande de förslag och erbjudande som finns eller ska finnas för dem. Anhörigstöd i form av samtal, kunskapsinhämtning, social gemenskap behöver också vägas in i detta. Därför har jag både lagt ett initiativärende till nämnden och motion till fullmäktige för att ta fram en ny handlingsplan för anhörigstöd som möter dagens och framtidens behov av stöd.

Utan alla Er anhöriga stannar Bergs kommun och Sverige! Jag kommer alltid att föra kampen för att anhöriga ska synas och höras och bli lyssnade till.

Berit Johansson, Centerpartiet i Berg och ordförande för Centerkvinnoavdelningen Jämtland/Härjedalen