Jämtländsk kultrock återförenas på Jamtlis scen – det här är banden som spelar

Läs mer: På lördag står Johannes Bah Kuhnke på Jamtlis stora scen – för att sjunga punk

Shit kids

Östersunds egna punklegender "Shit kids" bildades 1977 och har kallats Jämtlands "Sex Pistols" och blev på årets Storsjöyra medlemmar av "Jämtland Pop Hall of Fame". De gav ut två singlar som nu är åtråvärda rariteter för samlare. Shit Kids historia började på Wargentinskolan, Östersund och bestod av: Anders Näslund, Artur von Schmalensee, Per Gillström, Stefan Kauppi, Pär Henriksson, Anders Söderberg och Per Orvegård.

Skallarna

Bandet bildades i Stockholm 1981 av ”exiljämtar” från Strömsund och Östersund. De fyra jämtarna Thomas Kuhnke, Anders Lönnkvist, Clyde Blomberg och Anders Strömquist gjorde huvudstadens punkscener, gav ut singeln "Leva och sparka" och åkte på Norrlandsturné. Sångaren Thomas Kuhnke gick bort för femton år sedan och hans bror skådespelaren Johannes Bah Kuhnke kommer ta plats som Skallarnas frontman på lördagens unika spelning. Medlemmarna i Skallarna har också hörts i banden Cyklon B, Wattson och Myrbein.

Andras Ungar

Bandet Andras Ungar med Jens Gustavson som motor är jämtar som presterat tänkvärda och burleska texter med influenser från både progg och visdiktare. Andras ungar var aktiva från mitten av 1990-talet tidiga 2000-talet. 1998 gav de ut CD:n "Besvikelsens bar" och 2002 kom Motnot med hitten "Porten till helvetet". Jens Gustavsson är fortfarande aktiv som soloartist och släppte i våras skivan "Vem är det som får välja?".

Broka

På Jamtliscenen kommer också specialbildade konstellationen Broka att spela. Mia Kempff, Erica Skogen, Tove Thofelt och Anna Nyström har enligt deras egen beskrivning ett ”brokigt musikaliskt bagage” och blandar olika musikstilar på lördag. På sitt cv har gänget en mängd musikengagemang. Sommaren 2017 gav Mia Kempff ut skivan "Längs stigen". Erica och Anna spelade i bandet Soap på 1990-talet, som senare blev Asoap och sen Babyleen. Erica Skogen har som singer/songwriter släppt flera skivor, bland annat "Stories About People" (2010) och som medlem i syskonbandet "Mama’s Kitchen" kom EPn "Sister Love" 2017. Tove Thofeldt är artist, låtskrivare och sånglärare. Hon leder integrationskören "The Rockin Pots" och var projektledare när ÖFK skapade en musikshow i klubbens kulturakademi.

Alexander Ensam/Clubland

Alexander Ensam bildades 1982 och bytte senare namn till Clubland. De var en del av New Wave-scenen och 1986 gav de ut LP:n "Pojken på bilden" och även singeln "Bobs diamanter". Bandet fortsatte spela tillsammans till 1989 och återförenas nu för Jamtlis rockhistoriska musikfest. Medlemmarna bestod av Mats Sundin, Nisse Thomasson, Olle Söderlind trummor, Kiki Korths-Aspegren, Maggan Korths-Aspegren.

Running cooper

Jämtlandsbandet Running cooper består av Anna Hallberg, Martin Höög och Adde Hemmingsson. Förra året vann de musiktävlingen Livekarusellen och fick därmed spela på huvudscenen på Inmusic-festivalen i Zagreb, Kroatien.

Erik Wennergren

Miljöengagerade Erik Wennergren som fick nyligen en jättehit med låten "Planet B" och följde upp med skivan "Where My Dreams Grow".

Velvet insane

Velvet insane startade 2015 men hämtar influenser från 1970-talet. Bandet agerar numer som rockduo med Jesper Lindgren och Jonas Eriksson. Nyligen avslutade de en turné i Östeuropa. Bland annat står de bakom musikfesten Stjärnfallsgalan som varje år samlar in pengar till välgörenhet. Förra året toppade de kvällen med Hardda ku Hardda Geit som gäster.

Musikfesten på Jamtli äger rum den 18 augusti startar klockan 19.