Konst på servicehus i Järpen, Medstugan, flyghangaren och i Kärnan – här är programmet för årets konstvecka

Här öppnas ateljéer, gallerier – och servicehus.

BERGS KOMMUN

Biblioteket i Myrviken.

Liten minnesutställning av Selma Johnsen Gärdvall, grundaren av Ovikens konstförening och föreningens första ordförande 1954 då föreningen startades. Öppet: 1–5 oktober.

Berättarkväll med skribenten Kicki Aldberg, som berättar om sitt arbete med teater och teatern under Ovikenveckan. 1 oktober

Teater spelas under veckan

Galleri M, Svenstavik.

Gunvor Karlstrand visar sin konst. Vernissage 29 september. Öppet: 29 september–14 oktober,

Vävstugan i Hoverberg.

”Med varsam hand” skapas ett meditativt ”rum” i naturen i samarbete mellan människor, material och natur. Workshop 5 oktober med konstnär Jenny Berntsson.

HÄRJEDALENS KOMMUN

Härjedalens fjällmuseum, Funäsdalen.

”Det blommar på fjället – den älskvärde träsnidaren Jöns Ljungberg och hans värld”. En jubileumsutställning om den konstnärliga bondsonen Jöns från Ljungdalen.

”Väglöst land” - bilder från Lillhärjåbygget av Kristofer Hallberg. Följ familjen på Lillhärjåbygget - landets enda kvarvarande levande fjälljordbruk i väglöst land, och med fäboddrift därtill! Öppet: 29 september–5 oktober

KROKOMS KOMMUN

Gamla Lanthandeln, Krokom.

Föredrag med David Grahn Hellberg, 29 september

Konstkuben på Magneten, Krokom.

”Blandade akvareller”, Anna-Lena Larsson. Öppet: 5 september–3 oktober

RAGUNDA KOMMUN

Centrum, Hammarstrand

Tre workshops: Teckna för att det är kul med Anders Sunesson och Anna Erlandsson 4/10, Workshop i animation med Malin Almén och Mats Öhr 5/10 och kollage workshop med Gustav Kape och Sara Norling 7/10

STRÖMSUNDS KOMMUN

Galleri Katten, Strömsund.

Utställning med ullbroderi, Ann-Christin Andersson. Vernissage 29 september. Kom och prova brodera i ull, workshop 6 oktober

Håxås 630, Hammerdal.

Utställning med konsthantverk och keramik, Mona Bågling. Öppet: 3–7 oktober,

Medborgarhuset i Hammerdal.

Konstutställning målningar, Göte Karlsson, bördig från Hammerdal bosatt i Stockholm. Vernissage 3 oktober

Strömsunds bibliotek, Strömsund.

Utställning med bemålade träskulpturer, Pär Johansson, Södertälje. Konstföremål målad med äggoljetempera på trä. Vernissage mån 1 oktober. Öppet: 1–19 oktober

ÅRE KOMMUN

Ateljé Härbret, Edsåsdalen.

Keramik, glas och bildkonst. Öppet: 29 september–7 oktober

Barnens Ateljé, Edsåsdalen. Höstavslutning, ”Vi bygger installation tillsammans!” Medtag skruvdragare. 6 oktober

Bylogen, Edsåsdalen. Erika Eneqvist, konstnär, Edsåsen. Hugo Bergqvist, ung konstnär, Edsåsdalen. Vernissage 29 september. Författarbesök av Elin Olofsson, 6 oktober

Konst(ig)-stigen, Edsåsdalen. Vandra uppför Hedungsbacken och se konstverk och installationer utefter stigen av bl a Margareta Hafstad, Göran Lundvall, Ulla-Britt Sundström, Sofie Åberg, Natalie Nordman, Jeanette Wahl, Jimmy Dahlberg, Sara Oja, Sonja Moberg, Svenny Kopp, Ingegerd Bergwall, Vini Hedblom, Kajsa-Tuva Werner, Laila Nordahl, Maria Luksepp, Ingegerd Möller, Marina Jonsson, Grupp Älva, Arna Rydberg, Marieanne Wideman- Rydén, Johan Sundström, Janne Wennergren samt bybor och barn. Stigen är ca 800 m i lättvandrad terräng. Start vid Hedungs gård och slut vid vindskyddet längst upp i backen med en fantastisk utsikt. Öppet: Vandra på egen hand dygnet runt.

Kulturhuset i Järpen

Konstutställningen ”SAMSPEL”, Anders Ek måleri, Annika Weile glaskonst. Vernissage 30 september. Öppet: 30 september–14 oktober

Köjagården, Edsåsdalen.

Konstnärerna Märit Aronsson (Trondheim), Linda Petersson och Arna Rydberg (Jämtland) ställer ut ett samarbete med konstelever från Åredalens folkhögskola. Eleverna har under en vandringsworkshop i Handöl fokuserat kring ”Fokus Fred” vilket är ett Interregprojekt mellan Sverige och Norge.

Medstugans vandrarhem, Medstugan.

”Stillheten mellan rörelsen”, föreläsning och samtal. 30 september. I maj genomförde Malin Ståhl ett konstnärligt vistelsestipendium på Medstugan. I juli genomförde hon tillsammans med Ewa Ljungdahl och Jan Persson en inventering av samiska lämningar på Middagsfjället som är en del av Medstugans egendom.

Servicehuset Notvallen, Järpen.

Konstutställning, Barbro Holmgren. Öppet: 29 september-7 oktober.

Skolvägen 3, Åre.

”Uppbrått”, konstutställning, Ann Charlotte Hartman och Madeleine Heldorsson. Öppet: 29-30 september, 6–7 oktober

Åredalens folkhögskola, Hålland.

Föredrag, Annika Weile från Åre Glashytta berättar om att skapa i glas. 30 september

Åre Toveri, Stationshuset i Undersåker.

Ylva Bager Marklund, butik och verkstad med tovat konsthantverk. Öppet: 1 oktober–7 oktober

ÖSTERSUNDS KOMMUN

Ahlbergshallen, Östersund.

Daniel Torarp, objekt, skulptur. Vernissage 29 september. Öppet 29 september–14 oktober

Designcentrum, Östersund.

”Questo Anonimato E’ Sovversivo”, (This status of anonymity is subversive), ett deltagarbaserat performance av den italienska konstnären Ruben Montini. Delta i ett broderi som sträcker sig över hela EU. Drop-in 7 oktober

Drejeriet butik & galleri, Östersund.

Interaktiv utställning. ”Vad blir det då?” med konstnär Linda Svedberg. Vernissage 29 september. Utställningen består av byggklossar i keramik. Alla besökare välkomnas att bygga och bygga om under hela utställningstiden. Öppet: 29 september–20 oktober

Folkets Bio Regina, Östersund.

Konst på bio: Faces Places. 6 oktober. Två syskonsjälar, JR och Agnès Varda, gör en gemensam resa genom den franska landsbygden för att skildra människors liv och öden med hjälp av en mobil fotoautomat.

Frösö handtryck general store, Östersund.

Frösö Handtryck presenterar produkter PROTEKTOR och konstverk NATTODJUR av Vanessa Sahlman. Öppet: 29 september–29 oktober

Galleri Remi c/o Jamtli Exercishall, Stadsdel Norr, 15 september–14 oktober,

Mari Vedin Laaksonen bildkonst och föreläsningar under hela veckan.

Galleri Renée, Östersund.

”Alla mina sidor”, Kisa Olsson. Vernissage 29 september. Öppet: 29 september–7 oktober,

Härke Konstcentrum, Frösön.

”Växtverk”, Gunilla Classon och Niklas Tinnsten. Vernissage 29 september kl. Öppet: 29 september–14 oktober.

Teckna och måla porträtt – workshop med Johanna Bahlenberg, 3–4 oktober

Jamtli, Östersund.

Tillfälliga utställningar: ”Sex sekler av samtid” – konst och design från 1500-tal till 2000-tal ur Nationalmuseums samlingar (Nationalmuseum Jamtli)

”Made in Sápmi” – traditionellt hantverk och ny samisk formgivning (Konstvåningen)

”Renskötsel i svart och vitt – Nils Thomassons fotografier berättar” (Konstvåningen)

Ingegerd Möller till minne – verk ur Jamtlis konstsamling av den nyligen bortgångna konstnären Ingegerd Möller (1928–2018) (Entréhallen).

Hur du fångar en orre! Fotografen Göran Ekström berättar om vad man kan tänka på som fotograf i naturen, Rentzhogsalen 30 september.

Kvällsavslutning av Konstens vecka i Konstlobbyn, Nationalmuseum Jamtli, med specialvisning av ”Sex sekler av samtid” och samtal med konstpedagog Sofia Pettersson. Bubbel, snittar, bakelser, mingel, konstlotterier 7 oktober

Jamtli Exercishall, Infanterigatan 30, Stadsdel Norr, Östersund.

Pågående konstutställningen ”Från andra sidan havet” av konstnär Mari Vedin Laaksonen. Måleri, grafik, installation. Flera programpunkter under veckan inom projektet Hållbar framtid med performance av Malin Ståhl 3 oktober. Bilis Negra (Svart Galla), modern dans med Katja Lindgren Anttila & Nayla Espinosa 3 oktober

Östersund centrum

Konstvandring i centrum, bland mer och mindre kända verk och utsmyckningar. Samling vid Storsjöteatern. Vandringen tar ca 90 minuter, utomhus med Gunilla Nilsson Edler

Kärnan, Pop-up lokal, Östersund.

Utställning med Åsa Fröjd, Ragnhild Möller, John-Bruno Jakobsson, Anna-Lena Larsson, Anette Sand, Conny Hernerud, Karin Grandics, Klaus Rossbach, Ingrid Larsson, Ingrid Kristiansson, Marie Andersson, Eva Lindén. Öppet 29 september–14 oktober

LAT.63 Art Arena, Frösö Park Arena, Frösön.

Installation och fotoutställning, Henrik Ljusberg och Janne Riikonen. Öppet: 27 september–30 september

Primusrummet, Regionens hus, Östersund.

Utflykt – Primus möter Berta Hansson, verk ur Regionens konstsamling. Öppet t o m 12 oktober

Sofias Galleri, Storgatan 34, Östersund.

”Art of the northern soul”, Sofia Ohlsén. Öppen ateljé och utställning i ny lokal. Öppet: 1 oktober–7 oktober

Storsjöhyttan.

Glasutställning i galleriet, Ulla Gustafsson och Nilla Eneroth. Öppet: 29 september–30 oktober

Svenssons ramar, Östersund.

Konstutställning med Kersti Grönlund. Vernissage 29 september.Öppet: 29 september–17 oktober

Sörevägen 5, Lit.

Konstutställning (retrospektiv), Karl-Otto Myrstad. Öppet: 29 september–7 oktober

Teatergalleriet, Storsjöteatern, Östersund.

Konstutställningar: ”Sömnparalys” med Henrik Ljusberg, Karl Nordström, Nils Hervén, teckningar, airbrush, akryl och spray. ”Make your dreams reality” med elever från estetiska programmet, Wargentin. Vernissage 29 september. Öppet: 29 september–7 oktober