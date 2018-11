Jijnjevaerie sameby tvingas bygga anläggning för renskiljning: "Det har skett en klimatglidning"

Det är renskiljningens sista dag. Under drygt en veckas tid har familjerna i Jijnjevaerie sameby samlats kring de nya hägn och lokaler som har byggts i Vinklumpens sameviste. Här har de kalvar som missades att märkas under sommaren fått respektive ägares kännetecknande snitt i öronen, renar har valts ut för slakt och hjorden har delats upp efter ägande. Tusentals renar har gåtts igenom under veckan. Nu återstår några hundra.

Den avslutande dagen bjuder på strålande väder. Det är vindstilla, runt nollan och endast tunna slöjmoln på himmeln. Tidigare dagar har bestått av tvära kast mellan köld- och smältgrader, regn, snö och blåst. Under två dagar stod allt arbete stilla då underkylt regn gjorde det omöjligt för slaktbilarna att ta sig uppför vägen.

Det ostadiga vädret, eller kanske mer korrekt uttryckt det allt ostadigare och varmare klimatet, är också anledningen till den nya anläggningen.

– Förr frös det tidigt på hösten, det var kallt och då funkade det att använda den här blöta platsen. Så är det inte längre. Nu kan det frysa och komma snö och sedan bli varmt igen. Nog ser vi en klimatglidning av årstiderna. Därför måste vi bygga en anläggning som tål renskiljning på i stort sett bar mark, förklarar Marianne Gråik.

Platsen har använts för renskiljning under lång tid. Den blöta terrängen blir hård och stryktålig då kylan är stadig. Men då kylan uteblir blir den blöta marken tvärtom ett problem.

– Hösten blir varmare och varmare men ändå blir det snö och isbark på fjället. Då tvingas vi att skilja renarna på ännu inte helt frusen mark. Renarna blir skitig och geggig. Ibland så pass att veterinären tvingas stoppa slakten och då kostar det renägarna pengar.

Men nu har samebyn alltså byggt bort problemet. Vinklumpens tempel har det kommit att kallas. Landets, och kanske världens, första renskiljningskärna med tak. Hittills har man investerat 5 miljoner kronor i att bygga väggar och tak runt kärnan samt anslutande fållor och hagar. För att få bukt med den blöta marken har stora mängder sten och grus körts till platsen.

– Det har varit väldigt mycket markförstärkning. Väldigt mycket grus, säger Marianne Gråik.

Hon ser det hela som en satsning på såväl djurskydd, arbetsmiljö som ekonomi. Och mer ska det satsas. Pengarna kommer bland annat från glesbygdsmedel, ersättning från vindkraft och banklån. Planer att investera omkring lika mycket pengar till finns klara. Då handlar det om åtgärder för att effektivisera och underlätta slakten.

– Nästa år bygger vi lastanläggningar och slakthagar. Hela lastningssystemet ska göras om. 2020 ska allt stå färdigt.

Bygget väcker intresse. Sveriges television har redan varit på besök, andra samebyar visar intresse och nyfikenhet.

– Vi har haft besök av samebyar från både långt bort och nära. Det finns säkert fler samebyar som har samma problem som vi. Andra har möjlighet att hålla till på en hård, torr plats och har höga fjäll i väster som fångar upp regn, det saknar vi här.

Marianne Gråik är glad att bygget nu står färdigt. Allt har fungerat över förväntan bra.

– Nu är det bara glädje. Det känns skönt. När det är blött är det lätt att halka och då är olycksrisken är stor. Det här är ju enligt forskningen Sveriges farligaste jobb. Då är det väl inte fel att vi också får ha det bra.

