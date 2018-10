Nolervik: Distriktssköterskan Anna-Lisa och hennes möte med Olaus i Skogberget: "Det var den enklaste bostad jag varit inne i"

Plötsligt uppenbarade sig en text inför mina ögon.

Den ingick i en skriftserie utgiven av landsarkivet på 1990-talet och syftet var att samla in kvinnors berättelser om arbetsliv.

Jag fastnade för Anna-Lisa Larssons underbara berättelse om att vara distriktssköterska i Hotagsfjällen på 1950-talet.

Där berättade hon bland annat om sitt möte med Märta och Olaus på gården Skogberget högt uppe mot fjällkanten i trakterna nordväst om Valsjöbyn.

Jag tog hennes berättelse och åkte dit en dag på sensommaren.

Nu när ideella krafter i bygden jobbat hårt för att skapa framkomliga, skyltade skogsbilvägar till lockande fiskevatten i omgivningarna var det ingen större svårighet att hitta rätt. Till vänster vid Toskströmmen, några kilometer längs slingriga grusvägar och jag var nästan där. Sista biten på ett par hundra meter där vägen var igenväxt och gömd under sly hittades tack vare bra mobiltäckning och gps. Det gick inte att missa.

Framme.

Jag drog mig till minnes vad Anna-Lisa Larsson hade skrivit. Det var i mitten på 1950-talet som hon genom kommunalnämndens ordförande i Hotagen fått veta att det gamla paret Olaus och Märta på Skogberget som bodde så långt ifrån all hjälp nu började få det svårt att klara sig. Olaus var 84 år, förr en riktig kraftkarl, storväxt och stark, hustrun Märta var 38 år yngre, enligt sköterskan Anna-Lisa, "liten och förtorkad, men god och glad".

Förstubron som mötte oss nu på sensommaren 2018 var igenvuxen av mossa, men då, när Anna-Lisa och hennes medhjälpare kom dit, var den säkert så ren och fin som den en gång byggdes av förste bebyggaren i Skogberget, n' Jo. Han använde skiffer som han bröt ur berget intill både till grundformation för stugan, till den vackra jordkällaren en bit där ifrån, och till förstubron. Rundade vackra stenar som gav ett ganska pampigt intryck här i vildmarken.

När Anna-Lisa Larsson kom hit första gången gick höns och getter ut och in som de ville i stugan.

"Den bestod av ett enda rum, ett ödsligt kök med vattenhinken på en pall innanför dörren, en kommod med tvättfat, en rätt stor vedspis i ena hörnet, ett skåp, ett matbord med trasig gammal vaxduk, kökssoffa och några pinnstolar. Ingen diskbänk, ingen arbetsbänk, inga tapeter eller målarfärg på väggarna i det stora rummet. Rester av korkmatta på golvet. Telefon och elektricitet saknades. Det var den enklaste bostad jag varit inne i."

Då hade Olaus suttit i en amerikansk gungstol. Han var svårt medtagen efter hjärtsvikt och hosta. Han hade svårt att andas, svullna fötter och ben.

Det var många år sedan nu som han hade kunnat bidra med något till försörjningen. Inte ens fiske eller jakt hade han kunnat ägna sig åt.

Nu levde paret på Olaus knappa ålderspension.

Anna-Lisa skrev:

– Jag var ung och oerfaren och uppfattade situationen som omöjlig. Hur skulle vi klara omvårdnaden av Olaus i denna misär? Jag förde ett allvarligt samtal med Olaus att möjlighet till vård på ålderdomshem eller annan boendeform kunde ordnas inne i tätorten, men svaret blev ett rungande NEJ!

Därefter började ett tungt arbete för den unga distriktssköterskan som en dag i veckan först i båt över Valsjön, därefter en vandring på en mil, tog sig till Skogberget för att vårda den gamle mannen. Det pågick hela sommaren.

Hon hade packat ryggsäcken med diverse vårdmateriel; handdukar, tvål, tvättlappar, förbandsartiklar och mediciner som provinsialläkaren hade skrivit ut på hennes inrådan.

– Jag måste ta med allt som jag behövde för att nödtorftigt sköta hans läckande bensår och kropp. Jag fick riva gamla bomullslakan till bindor och jag fick dosera sprutor och tabletter som hon ansåg att han skulle behöva.

Omvårdnaden gjorde verkan. Olaus fick lättare att andas, hostan gav med sig och han kunde sova något på nätterna.

Sommaren gick och Olaus fick trots sin svåra sjukdom och med sinande krafter en ganska bra sista tid i sitt hem. Han tillbringade då all tid i den amerikanska gungstolen.

Syster Anna-Lisa:

– Att sköta en sjuk under så enkla förhållanden var krävande. När jag öppnade ytterdörren möttes jag av en rännil, som sökt sig från hans läckande ben ut över det lutande golvet. Att höns och getter gick ut och in under de varma sommardagarna bidrog också till den förtätade luften. Det obligatoriska kaffet och de hembakta våfflorna som bjöds var en prövning. Jag ändrade raskt på rutinerna. En medhavd kaffetermos och mina hembakta bullar bjöd jag Märta på ute i gröngräset sedan jag först matat Olaus inne i köket i den amerikanska gungstolen.

En gång hade hon också med sig den unge sockenprästen till Skogberget. Hon hade hoppats få hjälp av honom med att lyfta Olaus under omvårdnaden, men han bleknade alltmer och tvingades gå ut efter frisk luft. Där blev han kvar tills det var dags att gå tillbaka.

Olaus blev nu allt sämre och en höstdag var det över. Den gamle skogskarlen var död.

Syster Anna-Lisa var den som nu också fick uppdraget att se till att Olaus kom till bårhuset vid kyrkan i Hotagen två mil bort. Hon kände stor ängslan inför uppgiften. Hur skulle det gå till?

– Det var med viss bävan jag gav mig av. Vi skulle träffas vid Valsjön där en motorbåt med efterföljande pråm skulle frakta oss och kistan över sjön. Sedan hade vi några kilometer att gå.

När Anna-Lisa kom till mötesplatsen fick hon en överraskning. Där stod 25 personer, som tagit ledigt från sina arbeten för att hjälpa till.

– En av männen hade tagit med sig en yxa för att röja upp så att fyra man, bärande kistan mellan sig, kunde ta sig fram på den smala och steniga stigen.

De kan int gå jära på så måång vis, mae hjälps at, du o je, sa han.

När de kom fram var det Anna-Lisas uppgift att svepa och lägga Olaus i kistan. Det hade hon aldrig gjort förut och delade med sig av sin oro till en av männen.

– De kan int gå jära på så måång vis, mae hjälps at, du o je, sa han.

Samtidigt hade ytterligare sju man kommit till stugan på Skogberget från ett annat håll.

Anna-Lisa pratade en sista gång med Märta och så gav de sig i väg. Över 30 män som nu turades om att bära den tunga kistan ner till sjön.

"Det var en klar, vindstilla höstdag med de vackraste färger en fjällbygd kan bjuda. De 30 karlarna med blottade huvuden, och jag med en tår i ögonvrån, gjorde Olaus en sista tjänst och tog ett högtidligt farväl vid det lilla båthuset nere vid kyrkan."

Berättelsen hämtad ur "HUR, skriftserie utgiven av landsarkivet i Östersund, nr 5. Tema Kvinnors historia.