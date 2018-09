Nolervik: Helmer Hansson lämnade allt för att slåss mot fascismen – stämplades som landsförrädare

Vi kom en kväll att börja prata om Helmer Hansson, född 1908 i Korsta Lit. Han bodde i Kälomsskogarna på 1950-talet och högg timmer åt bolaget.Han sa inte mycket.

Han besökte ibland byväxeln för att låna telefonen och ringa ut.Greta, som han bodde med, sa inte mycket heller. Det var som om de bar på en hemlighet.

Några pojkar från byn brukade besöka honom för att få fisketips. Helmer var en stor fiskeentusiast och kunde också lära ut sina kunskaper, inte minst om flugfiskets hemligheter.

De bodde i en barack neråt Långforsen och gjorde inte så stort väsen av sig. De jobbade och drog in till försörjningen.Det hände att Helmer någon gång berättade om det mörka, det som han varit med om som ung, och som hade satt sin prägel på hans liv.

Det där när han i 20-åren med några likasinnade kamrater hade rest från Sverige, via Oslo, vidare till Spanien för att kämpa mot fascismen. De var svenska Spanien-frivilliga mot Francos regim.

Det var när han var ung och het.

Så hade han kommit hem med skador och blessyrer som aldrig lämnade honom. Brännvinet hjälpte till att hålla värsta ångesten på håll. Det påverkade dock inte hans arbetsmoral.Han hölls i byn för att vara en duktig arbetskarl.

Allt hade sånär också glömts bort, han och Greta skulle ha blivit till grå ansiktslösa varelser i de dunkla arkiv som så ofta tenderar att sopa igen spåren efter dem som levt före.

Häromdagen hittade jag också den sista viktiga pusselbiten till historien

Men så hade hans namn kommit på tal av en slump en kväll i våras. Bit för bit hade historien rullats upp, och de grå minnesfigurerna hade fått färg.

Häromdagen hittade jag också den sista viktiga pusselbiten till historien, nämligen en berättelse av Mats O Karlsson i Litsboken från 2007. Där ges källhänvisningar och detaljer om Helmer Hanssons liv.

I juli 1936 utbröt en militärrevolt mot den spanska regeringen under ledning av general Franco. Striderna övergick snabbt till ett regelrätt inbördeskrig. Truppförband sändes från Italien och Tyskland till Francos hjälp, medan regeringssidan stöddes av Internationella brigaden som bestod av frivilliga från utlandet. Bland dessa fanns cirka 500 svenskar och världsberömda författare som Ernest Hemingway och George Orwell.

Striderna var hårda. I mars 1939 vann rebellerna en avgörande seger och Franco blev det fascistiska Spaniens diktator.

Spanska inbördeskriget var en av de våldsammaste konflikterna under 1900-talet. Antalet döda gick upp mot en halv miljon, många av offren var civila. Kriget kan ses som upptakt till andra världskriget.

När Helmer Hansson kom till Spanien efter nyår 1937 hamnade han med andra frivilliga i strid vid floden Jarama. Många av de svenska frivilliga fanns med i den så kallade Edgar André-bataljonen och hade till uppgift att försvara landsvägen mellan Madrid och Valencia.

På förmiddagen 21 februari började det röra sig ett hundratal meter framför truppen, och snart var allt ett enda kaos när marockanska elittrupper, ingående i Francos armé, hade smugit sig fram i gräset och gått till anfall.

Helmer Hansson, från Lit, var en mycket skicklig skytt, manövrerade kulsprutan i läge och snart var marken täckt av döda eller döende morer

I boken "Svenskarna i spanska inbördeskriget 1936-1939", från 2001, skriver författaren Lennart Lundberg att "Helmer Hansson, från Lit, var en mycket skicklig skytt, manövrerade kulsprutan i läge och snart var marken täckt av döda eller döende morer. Anfallet slogs tillbaka, men alla visste att det snart skulle återupptas."

Helmer var den ende som hade någon form av militär utbildning eftersom han hade under en kort tid varit stamanställd vid Svea Livgarde.

En av de svenskar som ingick i samma grupp som Helmer hette Sixten Rogeby.

Han berättade att Helmer var en stor tillgång i gruppen eftersom han betonade vikten av att de skulle gräva ned sig och vara försiktig med eldgivningen så de inte blottade sin position. Kulsprutan de ha fått sig tilldelad var gammal och sliten, men Helmer som var uppfinningsrik kom på att om de stoppade in en tunn träkvist under laddramen så fungerade den bättre.

Han sa: – Vi ska ner. Kom ihåg hur det gick för schweizarna!

En gång räddade Helmer också livet på sin grupp. De var på reträtt från striderna och var helt slutkörda när de till slut tvingades stanna för att vila och övernatta. Sixten Rogeby tyckte det kändes onödigt att gräva ned sig och att de kunde vänta till morgonen därpå.

– Men Helmer tvingade oss att gräva. Han sa, "Vi ska ner. Kom ihåg hur det gick för schweizarna!" Det var en grupp vi såg hade blivit dödade dagen före för att de grävt för grunda skyddsvärn.

I mars 1937 blev gruppen förflyttad till Guadalajara, men då var inte Helmer Hansson med. Han hade blivit skadad och hans kamrater återsåg honom aldrig.

En dag hade de fått ett väldigt sorgligt besked om att Helmer hade stupat, vilket satte hela byn i djup förstämning

Hemma i Korsta var det stor nedstämdhet över att Helmer hade lämnat för Spanien. Hans yngre systrar Olga och Ester har berättat att de varje dag gick till posten vid järnvägen i Klösta för att hämta dagstidningar och följa rapporteringen från Spanien.

En dag hade de fått ett väldigt sorgligt besked om att Helmer hade stupat, vilket satte hela byn i djup förstämning. Saken var att Helmer hade blivit svårt sårad av en kula i höften, och han hade blivit omhändertagen av en familj på landsbygden utanför Madrid. Där hade han vårdats i flera månader.

Han klev av tåget i Klösta där hans mamma råkade vara just då

När han tillfrisknat lämnade han Spanien och återvände till Sverige, och en dag klev han av tåget i Klösta där hans mamma råkade vara just då. Hon blev förstås chockad, men lycklig över att återfå sin son levande.

Många av dem som rest till Spanien för att ansluta sig till brigaderna fick utstå trakasserier från myndigheterna när de återvände hem. Men inom arbetarleden betraktades de som hjältar.

De som kom levande tillbaka bar på trauman, mådde väldigt dåligt och hade svårt att få jobb eftersom de sågs som kommunister

Så gott som alla som reste iväg hamnade i strider, många stupade och många blev svårt skadade. När Franco 1939 ändå utropade Spanien till diktatur var det många som talade om att allt hade varit förgäves. De ansågs ha slagits för en meningslös sak.

Många återvände till Sverige och fick höra att de inte klarat av att krossa fascismen. De frivilligas kamp hade slutat i hopplöshet.

De som kom levande tillbaka bar på trauman, mådde väldigt dåligt och hade svårt att få jobb eftersom de sågs som kommunister. De blev illa ansedda och bortglömda. De ansågs farliga för rikets säkerhet och som presumtiva landsförrädare.

När Helmer Hansson kom hem till Sverige kallades han för "Spanske Hasse" och åkte bland annat runt och föreläste om tiden i Spanien. Men så började andra världskriget och han blev han inkallad till beredskapstjänst. Han ingick först i ett kompani som skulle användas till försvar vid finska gränsen i Tornedalen. Det blev dock helt plötsligt ändrade planer för honom.

Kommunistskräcken var stor, och många av de Spanienfrivilliga ansågs inte vara tillräckligt pålitliga för att förses med vapen och vara bland andra militärer

Helmer Hansson skickades i stället till Storsien utanför Kalix. Det var ett av de interneringsläger som den svenska militären hade upprättat för förvaring av personer som de ansåg vara farliga för rikets säkerhet. Kommunistskräcken var stor, och många av de Spanienfrivilliga ansågs inte vara tillräckligt pålitliga för att förses med vapen och vara bland andra militärer.

Sådana arbetsläger för "opålitliga element" fanns även i Grytan, Östersund, samt i Lövnäsvallen, Sveg.

Ungefär samtidigt hade Helmer träffat Axelia, från Härke, Frösön. De gifte sig och bodde först i byn Västeråsen i Oviken, men flyttade 1947 till Nockeby i Stockholm. De bildade familj och fick tre barn. Axelia, eller "Sila" som hon fick heta, fick så småningom jobb som diskerska på ett ställe på Blaiseholmen.

Äktenskapet höll i sig till 1950 då Helmer Hansson flyttade tillbaka till Jämtland för att söka fly ett begynnande alkoholmissbruk, men senare åter till Stockholm. Där framlevde han sitt liv under mänsklig misär och mycket av tiden levdes på stamkrogen.

Han träffade sin blivande livskamrat Greta Höglund, som var servitris på en av krogarna. De blev ett par, och för att få rätsida på livet pratade de om att lämna allt och flytta till skogarna i Jämtland.

Här fick de jobb åt ett av skogsbolagen, och det sattes för deras skull upp en mindre barack intill Långforsens kraftstation en halvmil från Kälom.

Där är vi nu tillbaka till den tid när den här historien börjar. En av de som var unga i byn på den tiden berättar:

– För att glömma all grymhet som han upplevde under kriget så blev flaskan och spriten hans tillflykt. Greta försökte hjälpa honom att glömma och tog hand om honom under de svåra åren.

– De fick jobb i skogen åt skogsbolaget, där de delade alla dagar tillsammans. Jag minns så väl när vi satt därinne och pratade. Han berättade så mycket om harrfisket som de var så intresserade av.

Hörde du honom någon gång berätta om det han hade varit med om?

– Nej. Vi samtalade mest om fisket och han var en inbiten flugfiskare. Han knöt en del flugor själv och minns att jag blev imponerad när han visade sina flugkast som han gjorde av en plastlina på 0, 12 millimeter.

Efter tiden i skogen och arbetet där flyttade paret Helmer och Greta till Östersund.

Helmer Hansson dog på en adress på Artillerigatan i Östersund 1966. Då var han inte ens 60 år fyllda. Hans sammanboende Greta Höglund överlevde honom, men levde ett svårt liv i armod och ensamhet efter honom.

Bara en berättelse så där, så att den inte glöms bort. Dessutom med tanke på de ofta cyniska och fascistiska vindar som blåser på många håll även i dag.