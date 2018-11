Manligheten granskas: Spermadonation, urin på väggar och manskörer som sjunger om kvinnokampen

Utställningen består av flera delar som på olika sätt belyser manligheten och faderskapet. En del är från 1997 där Nils Agdlers "Pissplatser" visar nerkissade väggar i stadsmiljö som är fotograferade i hårt blixtljus med Hasselbladskamera. Två fotografier av män i "Män med stora ryggsäckar" visar män i stadsmiljö som bär på fullpackade ryggsäckar som verkar redo för veckolång fjällvandring. Också hans filmsekvens i "Den nya mannen" där en naken man tar sig fram i meterdjup snö visas.

– Vi pratar om "den nya mannen" och att manligheten behöver förebilder och jag funderar om det verkligen är så, säger Nils Agdler som belyser manligheten från olika frågande håll.

Det genomgående temat är just manlighet och faderskap när den östersundsbördiga Nils Agdler visar sina verk tillsammans med gemensamma projekt med Timo Menke.

Mest plats i Ahlbergshallen tar projiceringen av det 67 minuter långa filmverket "Gifted men". Där har Timo och Nils mött donatorer och klinikchefer på spermabanker i Danmark.

Istället för kvinnorna som nu kan skaffa barn utan att leva med män riktar Agdler och Menke kameran mot männen. Till den grad att de nästan blir objekt.

– Alla har åsikter om barnen som blir till och kvinnorna som åker till Danmark för att inseminera sig. Vi ville vända på det och fråga männen som anonymt blir pappa kanske till ett fyrtiotal barn. Hur de tänker de?, förklarar Timo Menke.

Männen är anonymiserade enligt dansk lagstiftning och inga barn som föds från spermadonation får veta på vem deras far är i Danmark. Också i filmverket anonymiseras männen där bara den underkroppen blottas för tittaren.

– Vi valde männens perspektiv och fick många olika svar. Bland annat att man bara gör det för pengarna och att det är lätt när man är anonym. Det är en business men också en utveckling. Var hamnar vi när männen inte längre behövs och det räcker med några få superspermadonatorer för att vi ska leva vidare?, funderar Timo Menke.

Som en naturlig uppföljning när filmverket "Gifted men" visades på konsthall i Finland hade Nils och Timo spelat in två manskörer för att fortsätta på temat. Den ena kören fick välja musik ur sin egen repertoar att sjunga: Det blev Schuberts "Heilig ist der Herr". Den andra manskören tar ton och sjunger ett nytt arrangemang av Annie Lennox och D.A. Stewarts "Sisters are doing it for themselves" som filmskaparna väljer. Inspelningen på sångerna går under namnet "Brothers to sisters".

– Schuberts verk är en slags sorgesång över patriarkatet. Hans musik används ofta på begravning, så det blev en reflekterande sång över manligheten.

Endast "Sisters are doing it for themselves" kommer visas i Östersund, som framförs av allvarliga unga män som en kommentar till filmen om spermadonatorerna.

Utställningen öppnar med vernissage lördag 10 november och håller öppet till 25 november i Ahlbergshallen i Östersund. Samtal om utställningen sker på fredag 9 november med konstnärerna klockan 16.