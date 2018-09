Marcus Åsling: Vänsterpartiet hade kunnat stoppa Centerpartiets valseger i Östersund

Ett parti underpresterade verkligen i kommunvalet: Vänsterpartiet. Vänstern kan omöjligt vara nöjd med en nettovinst på 330 väljare. Detta med tanke på valresultatet där Socialdemokraterna tappade 1717 väljare och Miljöpartiet tappade 1482 väljare. Det är 7 mandat som gick förlorade för S och MP samtidigt som V endast vann ett av dessa mandat. Centerledaren Bosse Svensson kan samtidigt notera 6 nyvunna mandat.

Om Vänsterpartiet hade gått i tydligare opposition mot Socialdemokraterna och Miljöpartiet då hade fler mandat stannat kvar inom det socialistiska blocket.

Men Vänsterpartiet valde eller kunde inte gå i tydlig opposition mot händelserna inom Östersundshem och maktmissbruket.

Endast 25 procent av Vänsterpartiets väljare kryssade en vänsterpartist.

I Vänsterpartiet bedrev man inte heller något stark personvalskampanj trots att deras tre första namn har goda förutsättningar. Samtliga fick över 100 kryss vardera. Endast 25 procent av Vänsterpartiets väljare kryssade en vänsterpartist. Det är sämst av alla partiet. Till och med Sverigedemokraterna var bättre. Det finns ett ideologiskt motstånd mot personval inom vänstern, men vänstern måste ha smartare och mer taktiska principer än så ifall man vill vara relevant i östersundspolitiken. Vänsterpartiet skulle vinna på att studera andra partiets framgångar.

Flest kryss fick kommunstyrelsens blivande ordförande (?) Bosse Svensson. Han fick hela 1179 kryss. Precis som i valet 2014 var han dessutom Centerpartiets populäraste kandidat. Till skillnad från Vänsterpartiet tog han strider mot Östersundshem och maktmissbruket.

Kristdemokraternas Stephen Jerand (797) var bara 11 kryss ifrån att bli tredje mest kryssad i Östersunds kommun. Var tredje kristdemokratisk väljare kryssade Jerand i kommunvalet. Jerand är alltså oerhört viktig för sitt parti. Utan Jerand är det troligt att Kristdemokraterna hade förlorat sin närvaro i Östersunds kommunpolitik. Politiskt finns ingenting Vänsterpartiet kan lära av Kristdemokraterna, däremot vilken avgörande betydelse starka och populära kandidater kan ha.

Någon "Bobo Sollander-effekt" blev det aldrig för Socialdemokraterna. Endast 121 personer kryssade den före detta ÖFK-spelaren. Kändisar är kanske ingen framgångsstrategi, Socialdemokraterna spenderade i vart fall onödigt mycket annonspengar på en kandidat på plats 44. I och för sig saknar Vänsterpartiet ekonomiska förutsättningar att fatta den här typen av beslut. Vi går vidare.

Liberalernas Serhat Uzun ser ut att vara ensam om att ha bedrivit en framgångsrik personvalkampanj med syfte att komma in i kommunfullmäktige. Med 118 kryss lyckades han ta sig förbi partikollegan Margareta Widell och ta en plats i fullmäktige. Kan det vara en framtida liberal ledare vi ser i Serhat Uzun? Värt att nämna är även Hanna Wagenius (C) som samlade 624 kryss och Magnus Andersson (C) som samlade 523 kryss.

Hela 41 procent av väljarna valde att kryssa någon av Centerpartiets kandidater. Endast Kristdemokraterna hade fler andel personkryss, 44 procent. Ett hedersomnämndare även till Liberalerna, 39 procent. Om Vänsterpartiet hade varit en röst i Östersundshemsdebatten och presenterat sina kandidater på ett bättre sätt då hade den rödgröna majoriteten mycket väl kunnat sitta kvar.

Nu gick rösterna i stället över blockgränsen. Att Vänsterpartiet inte kan vinna val är den rödgröna väljarförlusten det inte talas om när alla ögon är på Socialdemokraternas och Miljöpartiets praktfiasko.