Ministern om Nationalmuseum Jamtli: "Jag vill inte att våra skatter ska ligga inlåsta i arkiv i Stockholm"

Vad tar du med dig för intryck från visningen av Nationalmuseum Jamtli?

– Det var inspirerande, storslaget och samtidigt intimt.

Jag vill inte att våra skatter ska ligga inlåsta i arkiv i Stockholm.

Man har markerat från Nationalmuseums sida att man vill visa sina bästa skatter både här i Jämtland och i Stockholm. Hur ska kulturen nå till fler än huvudstadens invånare? Hur når man glesbygdens män till exempel?

– Nationalmuseum här är en del i den politik vi drivit i fyra år hur vi ska nå kultur till fler. Jag vill inte att våra skatter ska ligga inlåsta i arkiv i Stockholm. Målen uppnår man med vandringsutställningar men vi har också behov av fasta platser där kultur finns på andra ställen än Stockholm.

– Sedan jobbar Jamtli mycket med sin pedagogik och sitt skådespel som jag tror kan inspirera och göra Nationalmuseum bättre. Jamtli kan göra Nationalmuseum bättre. Det är inte bara en funktion att få hit Nationalmuseum, utan ett utbyte.

Jamtli kan göra Nationalmuseum bättre.

Senast du var i Östersund invigningstalade du på Staare 2018. Nu har du också deltagit i SSR, Svenska samernas riksförbunds sammankomst. Vad fick du med dig något nytt därifrån?

– Nytt och nytt. Jag fick än mer betonat hur viktigt det är med den nordiska konsultationsordningen. Att vi har ett behov av en lag som kräver konsultation med samebyar.

Du talade på Staare-invigningen vid rådhuset i februari och du höll ett starkt tal om samers rättigheter. Men du eldade upp ditt tal efteråt. Var det ett uttryck för att du inte får igenom den politik du vill, i regeringen?

– Jag blev uppmanad att lägga något på brasan och fick förslaget att elda mitt tal. Men sen är det så att vi regerar med ett annat parti och 93 procent av alla väljare röstade inte på oss i förra valet. Så vi jobbar med kompromisser.

Du driver samiska frågor hårt och kommenterade nyligen ärendet om kåtan, som Länsstyrelsen menar inte var någon kåta, som brann i Västerbotten. Du är väldigt engagerad i samiska frågor, men just det här ämnet låg väl på minister Buchts bord...

– Nej! Samisk kultur ligger på mitt bord, all näring ligger på Buchts, såsom rennäring. Och där måste jag påpeka att det inte var ett pågående ärende. Ett pågående ärende får jag inte kommentera eller påverka.

– För mig handlar det om att hela tiden se det samiska arvet i en historisk kontext. Man fick inte ens tala sitt språk som same!

Du beskrivs ofta som en blandning av aktivist och politiker, vilket är ganska nytt fenomen. Nu går vi in mot ett nytt val. Vad händer om du inte blir kulturminister igen?

– Jag förväntar mig att politiker vet vad de vill och uttrycker det.

– Allt det jag kämpat för och fått genomslag med: att sametinget fått mer anslag än någonsin, att samisk kultur fått mer medel, och psykiska ohälsan bland samer uppmärksammats mer, riskerar att arbetas bort. Det är såklart oroväckande att det kan bli stilltje i frågor jag brinner för. Risken finns att mycket av det jag jobbat för raseras.

– Men jag verkar också i ett parti där man får ha samma uppdrag i max åtta år.

Men du vill väl ändå bli omvald?

– Jo, men det är en ära och ett förtroende att ha den position jag har och har haft. Jag är tacksam för det.

I veckan sändes Uppdrag gransknings reportage om me too och namnpubliceringar som uppropen bland annat resulterat i. Hur tycker du medierna skött sig i det nya medielandskapet. Kan förtroendet för medier skadas med namnpubliceringar?

– Jag har inte hunnit se Uppdrag granskning, men jag har nära följt skådespelarnas upprop, som var det första uppropet i me too i Sverige. De i uppropet "tystnad tagning" var mycket noga med att inte publicera namn. De blev till och med uppvaktade av media med pengar för att tala ut och namnge. Men me too handlar för mig om trygga arbetsplatser att inga sexuella övergrepp ska begås.

– Sedan måste vi nu kunna ha flera bollar i luften. Men man ska också lagstifta mot sexuella övergrepp. Land ska med lag byggas.

Du vill inte alls kommentera medias namnpubliceringar och förtroendet för medier i ett nytt medielandskap?

– Nej! Det jag ska inte. Sverige har en god publicistisk sed och vårt land har ett rykte för att ta goda publicistiska beslut. Men jag ska inte uttala mig hur medierna sköter sig. Jag ska bli granskad av medier.