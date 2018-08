Minnesord: Inge Bergman, Östersund

Inge växte upp i Veda utanför Härnösand som en av familjens sex barn.

När vi läser Inges betyg från folkskolan kan vi konstatera att han redan i unga år visade goda färdigheter i det som senare blev en av hans livs stora passioner, träslöjd. Inge valde också att gå fortsättningsskola inom området och blev år 1950 färdig med sin snickarutbildning.

Inge arbetade i stort sett hela sitt yrkesliv på järnaffären Gärdin & Persson i Östersund där han började 1958. Där arbetade Inge som säljare och han trivdes så bra att han arbetade kvar ända fram till sin pension.

Under ett besök på Folkets Park i Östersund en vårdag 1961 bjöd Inge upp en tjej till dans trots att han inte kunde dansa. Den tjejen heter Ingrid och blev i november 1962 hans hustru och några år senare vår mor. Ingrid förblev Inges stora kärlek under hela livet och de var gifta under dryga 55 år.

De bodde i villa i Sem utanför Östersund stora delar av dessa år där också vi barn växte upp och tillbringade vår barndom. I Sem fanns förutom villan både stall och verkstad, så här fick Inge stort utlopp för sitt tekniska kunnande och vi hade genom åren ett stort antal djur hos oss, till exempel hästarna Veduck och Dino, hundarna Pia och Lotta, katten Fabian, ett antal grisar, får, getter, höns, gäss med mera. Det är med stor värme vi tänker tillbaka på vår barndom och fina uppväxt i Sem.

När vi barn flyttade hemifrån i mitten av 80-talet byttes villan mot en lägenhet på Körfältet. Det köptes också in en kolonilott i Odensala där Inge och Ingrid på egen hand byggde upp sin kolonistuga från grunden. Kolonistugan blev en stor passion för dem och de bodde där under sommarperioden alla år och knöt många vänskapsband.

Förutom snickrandet var jakt ett av Inges stora fritidsintressen. Han jagade älg under många år och eftersom jaktlyckan var god fick vi förmånen att äta en hel del älgkött under vår uppväxt.

Inge var också aktiv soldat och gjorde FN-tjänstgöring i Mellanöstern under åren 1960-1961. För detta fick Inge medalj av konungen år 2017.

När vi tänker på Inge är det i första hand hans stora hjälpsamhet vi minns, men vi minns även en väldigt kunnig man med ett stort hjärta och en rejäl portion humor. Inges stora skicklighet inom snickeri och slöjd kom många andra till del och det är säkert många fler än vi som önskar vi hade åtminstone en bråkdel av Inges talang inom området. Inge hade en förmåga att alltid se framåt och ljust på tillvaron. Han hade oftast något nytt projekt på gång vilket var en sida hos honom som skänkte oss i hans närhet stor glädje.

Vi saknar dig jättemycket pappa!

Familjen genom barnen Hans och Pia