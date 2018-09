Minnesord: Ingrid Didriksson, Frösön

I en tid när tbc tog många liv drabbades även mammas familj hårt av denna sjukdom.

Två av mammas syskon samt hennes älskade mamma dog av sjukdomens sviter. Vår mamma var då endast tre år gammal.

Några år senare gifte mammas pappa om sig vilket påverkade mamma under resten av hennes liv.

Trots en tragisk barndom eller tack vare, utbildade mamma sig till småskolelärarinna, med utmärkta betyg och tog examen 1951 på seminariet i Härnösand.

Hon fostrade också oss döttrar till att vara självständiga, rättvisetänkande människor och att inte ge upp våra drömmar. Hon flyttade tillbaka till sitt kära Härjedalen efter sin examen för en lärartjänst i Älvros och senare i Överberg. År 1953 gifte hon sig med Gustav Östberg och fick döttrarna Wiveca 1954 och Monica 1956.

Mamma och pappa Gustav separerade 1958 och mamma flyttade därefter till Oviken där hon fått en lärartjänst.

År 1959 träffade mamma musiklärare Nils-Axel Didriksson och 1961 gifte de sig och deras dotter Christina föddes 1963.

Mamma blev trogen Oviken fram till sin pensionering och hade då verkat som lärare i 43 år.

”Jag vill lära barnen läsa, skriva och räkna”, sa mamma och många är de elever som fått sin skolning via fröken Ingrid.

År 1998 flyttade mamma och pappa Nils-Axel in till Östersund, men somrarna tillbringades i deras sommarparadis i Salsån. Många var de besök som där togs emot med värme, omtanke, kaffe och våfflor och helst nere vid härbret vid sjön.

Mamma blev änka 2011 och flyttade några år senare in till ett äldreboende. De sju barnbarnen och senare även de tre barnbarnsbarnen har varit mycket viktiga för henne och kärlekskramarna sinade aldrig.

Mamma var en stark och frisk kvinna, men när hon drabbades av en allvarlig och akut sjukdom orkade inte hennes kropp längre och den 28 augusti somnade mamma in lugnt och stilla.

Saknaden och sorgen gör ont, men alla fina minnen och äventyr vi gjort med mamma finns kvar och så även hennes ord ” Can I have some sugar, please”.

Wiveca, Monica, Christina