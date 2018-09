Minnesord: May Lindahl, Östersund

Innan hon lämnade byn arbetade hon bland annat med att hjälpa sin far med tung skogsavverkning. Hon körde då allt virke med häst.

May satte även skogsplant i byar runt Strömsund.

Senare, efter avslutad husmodersskola i Kälarne, bodde May en tid i Backe. Där arbetade hon som vårdbiträde på sjukhuset, efter att hon gått utbildning till detta.

Vårdarbetet blev sedan något som May ägnade resten av sitt yrkesverksamma liv åt. Hon kom att arbeta i 26 år på Reumatikersjukhuset i Östersund. Där blev hon de sista åren chef för avdelningen där patienter erbjöds behandlingar med salta bad och lera. Hon fortsatte sin anställning där till dess hon gick i pension.

May hyste stor omtanke till sin dotter och make, sina nära och kära.

Hon ägnade stor del av fritiden till handarbete, gick på kurser och lärde sig bland annat att sy lampskärmar, göra näverkorgar och sy samiska hantverk.

Förutom detta tyckte May mycket om bakning och matlagning. Det senaste i receptväg skulle ofta prövas. Bjuda vänner på middag stod högt på listan.

Utöver detta gillade May att vistas vid stugan i Ollsta. Där vandrade hon ofta i skog och mark. Att få ge sig ut och plocka bär tillsammans med maken och hunden gav stor lycka, liksom att sätta sig i en solig skogsglänta med den medhavda kaffekorgen. Hon uttryckte de sista dagarna i livet att hon längtade ut till bärskogen.

Något som också ägnades stor tid var att safta, sylta, hacka potatis samt att ta hand om älgköttet efter makens jaktturer på hösten.

May gillade att ordna det hemtrevligt omkring sig, med växter, blommor och egna broderade bonader, samt att fynda inredning och antikviteter på gårdsauktioner och loppisar. Detta intresse delade hon med sin dotter, liksom att dansa, ofta till fartfylld dans eller jazzbandslåtar. När orken att åka ut till olika dansevent tog slut, dög köksgolvet där hemma lika bra.

May uppskattade livet och hyste stor medkänsla och empati för andra, både människor och djur. Orättvisor av olika slag runt om i närmiljön och världen gjorde henne emellanåt både arg och ledsen.

Men uppgiven blev hon inte. Hennes motto genom livet var, "det ordnar sig alltid om man tar det som det kommer".

May berättade gärna med stor inlevelse både historier och fräckisar vid middags- och kaffeborden. Dessa kunde handla om originella karaktärer hon stött på både privat och i yrkeslivet, och om hur livet tedde sig under hennes uppväxt, med de olika hierarkier som styrde samhället då. Exempelvis hur fattigdomen påverkade de gamla, sjuka och utsatta. Dessutom att hårt arbete, påhittighet och humor var ett måste för brödfödan och att överleva under då rådande omständigheter.

May berättade även om saker hon hört från äldre släktingar, till exempel om möten med vittror och händelser som inte gått att förklara rent logiskt. Det var hon även mycket öppen för själv. Förvissad om att vi alla möts igen fick May lugnt och stilla somna in.

Hon lever nu vidare i våra hjärtan i djup saknad.

Familjen