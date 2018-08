Möt jämtarna som tjänstgör i Afghanistan: ”Man går beväpnad hela tiden”

De två jämtarna är anställda av försvarsmakten och just nu har de en utlandstjänstgöring som pågår i sex månader. De har genomfört halva den tiden och är i Sverige på en ledighet under 14 dagar. Stefan berättar om tanken med det svenska bidraget i Afghanistan.

– De försöker att bygga upp sitt land nu och bygga upp deras säkerhetsstyrkor. Sverige är i grunden där för att hjälpa dem att komma tillbaka till ett normalt samhälle, säger han.

Det är stor kriminalitet och smugglingsverksamhet

Personalen på Camp Marmal stöttar de Afghanska säkerhetsstyrkorna och det finns många grupper i landet som inte uppskattar det.

– Talibaner är den stora grupperingen, sedan finns det alltid mindre grupperingar som kriminella, säger Dan.

Gränsövergångarna i den norra delen av landet används för att smuggla stora mängder råvaror till narkotikaframställning.

– Jag tror att Afghanistan står för 97 procent av sådan produktion av vallmo för knark, så det är stor kriminalitet och smugglingsverksamhet där, berättar Stefan.

I Sverige pågår en intensiv debatt om flyktingar från Afghanistan. Jämtarna betonar att deras uppdrag inte är kopplat till det.

– Vi har inget med det politiska att göra, med utvisade afghaner från Sverige eller något sådant, säger Stefan.

Inne på Camp Marmal arbetar omkring 2000 personer från över 20 olika länder. Säkerheten är högt prioriterad inne på området.

– Man går beväpnad hela tiden, även inne på campen. Det finns alltid ett "insidehot", säger Dan.

Det är noggranna säkerhetskontroller vid in- och utpasseringar till området, men trots det finns det en liten risk att fel personer tar sig in.

– Det kan vara från lokalbefolkningen som jobbar inne på campen eller någon som utsätts för utpressning eller någon som har onda avsikter, säger Stefan.

Trots det känner jämtarna sig trygga inne på området.

– Det finns en hotbild och vi är medvetna om den och vidtar alla möjliga försiktighetsåtgärder för att eliminera de risker som finns. Vi har bra utbildning och bra material och resten av förbanden som arbetar där nere har också en hög utbildningsnivå och ett säkerhetstänk, säger Dan.

Dan är förhandlare vilket innebär att han lämnar campen för att träffa Afghansk säkerhetspersonal. Då blir det tydligt att han befinner sig i ett krigshärjat land.

– Det blir extra påtagligt när man pratar med en motpart och man frågar hur det går och så säger de "I natt dog 25 av mina medarbetare". Ibland vill de inte prata med mig och då är det bara att respektera det.

Exakt hur sådana möten går till vill han inte kommentera.

– Jag vill inte gå in på det i detalj men det är rigorösa säkerhetsåtgärder för att trygga vår tillvaro.

Dan arbetar alltid med tolk och han berättar att rådgivarna från Camp Marmal tas emot på ett bra sätt.

– Rent generellt är Afghanerna väldigt vänliga och tacksamma för att vi är där.

Stefan arbetar i den tyska staben så han lämnar inte Camp Marmal.

– Vi följer upp att alla som är ute som rådgivare har skyddsstyrkor till att området ska kunna försvaras om det blir anfall. Allt sådant monitoreras från stridsledningscentralen, säger han.

En vanlig dag är det 44 grader i skuggan i staden Mazar-e Sharif. Jämtarna skrattar till när de ska beskriva naturen.

– Tänk dig 50 nyanser av brunt, säger Dan och Stefan fortsätter:

– Det är väldigt torrt och framförallt nu eftersom vi kom dit under sommaren. Det finns inget grönt där överhuvudtaget. Det är sand, berg och öken.

Om man promenerar runt Camp Marmal är det ungefär sju kilometer att gå.

– Per definition så är vi aldrig lediga, men det finns två gym och om man vill springa så får man röra sig innanför murarna. Så finns det finns beachvolleybollplaner, basketplan och en badmintonhall, säger Stefan.

Träning får tiden att gå på campen.

– Man trodde inte att man skulle vara ute och springa när det är 37 - 38 grader varmt, men det funkar. Kroppen acklimatiserar sig och det finns småflaskor med vatten överallt, säger Stefan.

Camp Marmal har funnits i många år och den har byggts ut i omgångar. Inne på området finns det bland annat sjukhus, restauranger, café och en liten Afghansk marknad.

– Man lämnar in tvätten och hämnat den hopvikt nästa dag. Det är ett väldigt enkelt och organiserat liv så ibland glömmer man nästan bort att man är i en krigszon och klagar på att internet inte fungerar, säger Stefan.

Jag gjorde det för att jobba i den multinationella staben, träffa andra människor och bidra till någonting bra i slutänden

Jämtarna har varsitt rum i en luftkonditionerad länga med dusch och toalett i korridoren.

– Man får lite Finlandsfärjakänsla när man kliver in i de små hytterna, säger Stefan.

Han trivs med sin tjänst men medger att han längtar hem ibland.

- För mig har det varit lite tudelat för jag har ju ett litet barn, så att åka från familjen är naturligtvis aldrig roligt. I grund och botten har vi våra anställningsvillkor så om man pekar på oss så är vi egentligen tvungna att åka, men jag for av fri vilja.

Det går bra att hålla kontakten med familjen trots avståndet.

– Vi har wifi där nere så jag kan höra av mig nästan varje kväll. Vi kan ha en videokonferens, säger Stefan.

Det är första gången jämtarna är i Afghanistan.

– Jag gjorde det för att jobba i den multinationella staben, träffa andra människor och bidra till någonting bra i slutänden, säger Stefan.

Dan berättar att han har varit aktiv inom hemvärnet i Sverige. Han har valt att åka till Afghanistan för att dra nytta av sina kunskaper.

– Framförallt så vill jag känna att det jag har gjort i hela mitt liv som militär har bäring mot en skarp verksamhet, säger Dan.

Vad säger dina anhöriga om att du är i Afghanistan?

– De säger de inte rakt upp och ner men man märker att de är oroliga. Eller ja, mamma säger det. Hon låter det påskina genom små gliringar, säger han.

Fotnot: Av säkerhetsskäl nämns endast jämtarnas förnamns i artikeln. Försvarsmaktens policy är att inte lämna ut efternamnet på personer som skickas iväg på den här typen av uppdrag.

• FAKTA AFGHANISTAN

Invånare: Cirka 35 miljoner (2016)

Huvudstad: Kabul

Övrigt: UD avråder från resor till Afghanistan på grund av säkerhetsläget i landet.

Konflikten i Afghanistan: Det så kallade "Kriget mot terrorismen" inleddes av USA under hösten 2001. Kriget har fortsatt men nu benämns det inte längre på det sättet. Läget försämrades ytterligare under 2016, när talibanerna fick ett starkare fäste i delar av landet. De senaste åren har även Islamska staten (IS) etablerat sig i Afghanistan. Det första halvåret 2018 dödades över 1600 civila i landet.

Försvarsmaktens insats i Afghanistan: För närvarande är 23 svenskar på plats i landet genom Försvarsmaktens fortsättningsstyrka nummer 35. De leds av NATO:s Resolute Support Mission. Det är en icke-stridande insats. Fram till år 2015 hade Svenska försvarsmakten mer personal i landet.

Källa: Utrikespolitiska Institutet/UD/FN/Försvarsmakten.