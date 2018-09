Musikalsuccén nästan slutsåld i Östersund – arrangören: "Producenter tror att det behövs ett stort namn för att folk ska komma men det räcker med att man levererar kvalité"

"Från Broadway till Duvemåla" var tänkt som en engångsgrej när den sattes upp på Berwaldhallen i Stockholm våren 2016. Över tre år senare fortsätter den att dra fulla hus runt om i landet och det kommer den att fortsätta göra även nästa år.

- Som det ser ut nu så har det inte mattats av i intresse. Vi byter ju ut materialet och solisterna från gång till gång. Jag tänker lite som Diggiloo att det är samma koncept men att det byter kostym varje år. Så länge publiken tycker om musikaler och vill se föreställningen så kommer vi fortsätta leverera det bästa vi kan, säger Victoria Tocca som ligger bakom musikalen.

Idén bakom "Från Broadway till Duvemåla" är enkel: ett slags greatest hits från alla tiders musikaler. Allt från "My fair lady" till "We will rock you" och "Kristina från Duvemåla" ryms i repertoaren.

- Det är ingen unik idé i sig, det har gjorts tidigare. Idén uppstod hos mig efter att ha jobbat utomlands i flera år men inte kunde fått något jobb som musikalartist i Sverige. Så istället för att bli bitter så bokade jag Berwaldhallen och hörde av mig till mina fantastiska kollegor och skapade en konsert. Det har sedan utvecklats. Producenter tror att det behövs ett stort namn för att folk ska komma men det räcker med att man levererar kvalité.

På lördagen står man på scen i Östersund. Det är nästan slutsålt.

Vad tror du det är som gjort det så populärt?

– Jag tror att det dels handlar om att det är musik som många känner igen och tycker om, och dels att föreställningen håller väldigt hög kvalité, det är bra sångare. Jag tror också att det är så brett material att det finns något för alla.