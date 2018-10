Oksanen: Keep Calm, Carry On och koka på Östersund

Kokningspåbudet, som Östersunds kommun väljer att kalla det hela för lite oväntat, är en påminnelse om samhällets sårbarhet. Vatten är ett grundläggande livsmedel. Du behöver omkring 2-3 liter per dygn för att klara dig. Då räknas inte tvätt och matlagning in i behovet.

Att vara förberedd, som att ha vattendunkar hemma som du byter innehållet i med regelbundenhet är ett sätt för att minska din sårbarhet. Att vara beredd betyder att du inte behöver vara rädd. Rädda människor agerar ologiskt och riskerar att tro på farlig ryktesspridning.

Har du en stor frys, fyll gärna petflaskor med vatten och frys. Då kan du även hålla kyla längre i frys och kylskåp vid strömavbrott, samtidigt som du har vatten.

En annan sak att se till att ha hemma är vedspis eller campingkök. För om strömmen går behöver du kunna tillaga mat, och som nu även koka vatten. En vevradio eller batteriradio ska du ha hemma, för att kunna ta emot viktiga meddelanden till allmänheten genom P4. Ett viktig meddelande, som det att nu koka vattnet. Försvinner elen kommer även surfen att försvinna efter ett tag, utan fungerande internet kan du inte surfa till OP.se för din information.

När nu 55 000 kunder berörs av uppmaningen efter upptäckten av e-colibakterier så är det i normalfallet bara irriterande jobbigt att hålla på att koka vatten, men knappast mer än så. Gudarna ska veta att Östersund har prövats tidigare, som 2010 då "kokningspåbudet" varade i månader. Irriterande, men om vi skulle lägga till strömavbrott, större vattenledningsfel eller något annat som ett riktigt krisläge börjar uppstå.

E-colibakterierna dör snabbt vid 70 graders värme.

I krisen uppstår också alltid ryktesbildning, så även kring dricksvattnet i Östersund. Tidigare i år fick du broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” hemskickad från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Där finns ett avsnitt som handlar just om rykten, med uppmaningen att inte tro på rykten och sprid inte rykten vidare till andra. Använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer. En påminnelse om ett kallt huvud i ett hett läge.

Och egentligen finns det bara en krispåminnelse du behöver ha i huvudet just nu: Keep Calm, Carry On och koka på! E-colibakterierna dör snabbt vid 70 graders värme.