AnnSofie Andersson (S) flyttar in i ny roll: ”Det låter som att de vill krama ihjäl oppositionen”

AnnSofie Andersson, 62 år, deklarerade för två år sedan att hon tänkte avgå som Socialdemokraternas ledande politiker. Men sedan ändrade hon sig och förklarade att hon kände sig frisk, stark och peppad. Hon var redo för ännu en mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande.

Men när hon nu packar upp bilderna på Olof Palme och Anna Lindh inne i det nya rummet på rådhuset är det som oppositionsråd.

AnnSofie Anderssons politiska historik är en imponerande lång lista över förtroendeuppdrag från 1985 fram tills nu. 83 stycken finns uppräknade på kommunens hemsida. De senaste åtta åren har hon varit kommunstyrelsens ordförande.

Hur känns det att vara i opposition?

– Jag har varit med förr. Jag var med 1991 när vi förlorade valet. Då var vi i opposition till 1994. När vi sedan tog över igen fick vi göra alla de nödvändiga besparingar som de andra inte hade klarat av. Vi lade ned massor med förskolor bland annat. Jag ser fram emot att vara oppositionsråd. Det är en annan roll. Och jag ser fram emot fler lediga kvällar och helger.

Socialdemokraterna förlorade sex mandat den här gången. Partiet har tillsatt två analysgrupper som ska leverera svar på vad som påverkade resultatet. AnnSofie Anderssons teori innehåller tre svar; Litsbacken, expresscykelvägarna och Östersundshem.

– Vi vet att vår kommun mår bättre när vi har engagerade medborgare. Det är därför vi har föreningar som driver fritidsgårdarna. Det var därför vi ville att Litsborna skulle ta över driften av backen, säger AnnSofie Andersson och medger att det någonstans gick snett i dialogen med Lit.

– Det ska bli intressant att se hur alliansen ska lösa det här nu, säger hon om deras löfte att både sätta igång liften och att investera i backen.

Turerna kring Östersundshems indragning i brottsmisstankarna kring förre vd:n spillde över på Socialdemokraterna i valet. Den analysen gör AnnSofie Andersson.

Men du har själv haft svårt att kritisera hur Östersundshem har skötts. Varför?

– För att jag tycker att det är så orimligt att det har hänt. Och för att jag vill att rättvisan ska ha sin gång. Flera av de som är inblandade är redan dömda i allmänhetens ögon. Jag vill inte vara en del av det. Jag välkomnar ekobrottsåklagarens eventuella åtal. Det är jobbigt att det tar sådan tid.

Det hon är mest nöjd med under alla år i politiken är omställningen av Östersund efter försvarsnedläggningen. När garnisonen lades ned 2004 och när ersättningsjobben kom till stan. Då var det Jens Nilsson (S) som var kommunstyrelsens ordförande, Per Söderberg (C) i opposition och landshövding och länsråd hette Maggi Mikaelsson och Uno Svaleryd.

– Det var många som jobbade med den processen. Både kommunalt, statligt och inom näringslivet. Men nu har vi 31 statliga verk och myndigheter med över 3 000 anställda. Det är en helt annan arbetsmarknad idag.

Nu ska hon alltså bidra genom att leda oppositionen. Att hitta en efterträdare när hon själv kliver av blir enkelt, säger hon. Det finns ingen brist på återväxt, men det var hedrande att ingen annan än hon nominerades som oppositionsråd.

Alliansen säger att de ska prioritera en god ekonomi, skolan och att hela kommunen ska få tillväxt. Är det något det alls går att vara emot?

– Det vet vi inte än. Vi får se vad de kommer fram till i sitt budgetförslag. Vi väntar med att lägga vårt förslag tills vi sett deras.

Alliansen säger också att de vill sträcka ut en hand till oppositionen innan förslagen läggs för att inte Sverigedemokraterna ska kunna fälla budgeten i fullmäktige eftersom de är vågmästare. Hur tolkar du det?

– Som att de vill krama ihjäl oppositionen. Vi kommer att vara konstruktiva och för demokratin är det viktigt med en stark opposition.