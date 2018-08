Bil ligger på taket efter trafikolycka i Brunflo – polisen misstänker inget brott

Larmet om olyckan inkom till SOS 20.22 men enligt föraren ska olyckan ha inträffat redan vid 18-tiden. – Det är en bil som kört av vägen mot Rissna men vi har inte åkt ut på den. Det var inga personer på plats och inget läckage från bilen så vi bedömde att det inte var ett ärende för räddningstjänsten, sa räddningstjänstens inre befäl Ulf Jernström kort efter larmet.

Olyckan inträffade på Rissnavägen cirka fem kilometer utanför Brunflo.

– Det är en märklig olycka. Vi larmades om om den av förbipasserande som kollade till den och sa att motorn fortfarande var varm. Vi har varit där och var de enda blåljus som åkte ut till platsen, säger David Levy.

Polisen kunde konstatera att det skett en olycka och kontaktar föraren som lämnat platsen.

– Vi får tillslut tag på bilägaren som säger att olyckan skett vid 18-tiden och att han fått hjälp att ta sig till sjukhuset. Vi har hållit förhör med föraren och upprättat en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott. Han var nykter och redig, säger David Levy och fortsätter:

– Det var ett ovanligt sett att få in larmet till oss, på ett positivt sätt för allt har gått bra, jättebra och det är inga konstigheter mer än att han inte var där och att larmet kom in två timmar sent till SOS och polisen

