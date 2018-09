Centern näst största parti i Region JH – men fortfarande oklart vilka som bildar majoritet

Efter att 81 av 82 valdistrikt har räknats i valet till regionfullmäktige är det dött lopp mellan de olika traditionella blocken inom Region Jämtland Härjedalen. De rödgröna ser i skrivande stund ut att få 25 mandat, och Allianspartierna har lika många. Även sent under valnatten såg det jämnt ut, och partierna ville då inte sia om hur framtiden kan komma att se ut.

När ÖP når Ann-Marie Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, på måndagen efter valet är det en trött och matt politiker som svarar. Att hennes parti gått med en jätteförlust i valet konstaterade hon redan under valnatten. Under måndagen visar siffrorna en nedgång på 7,3 procentenheter och ett tapp av tre mandat. Men hon är alltjämt ovillig att sia om framtiden förrän allt är helt klart. På onsdag förväntas nämligen resultatet av sent inkomna förtidsröster samt utlandsröster komma in.

– Vi behöver se om det går att forma ett majoritetsstyre. Blir det ett minoritetsstyre, hur ser det ut i sådana fall? Det finns hur många frågetecken som helst, och det är ingen idé att börja spekulera i något förrän vi har sett onsdagsrösterna, säger Ann-Marie Johansson.

Även Elin Lemon, nuvarande oppositionsråd för Centerpartiet och en av valets stora vinnare i regionen, är trött under måndagen efter bara fyra timmars sömn. Men hon är samtidigt nöjd. Partiet är nu det näst största inom Region Jämtland Härjedalen, detta efter att även Moderaterna likt Socialdemokraterna har tappat.

– Jag är jätteglad för Centerpartiets framgångar, och för Kristdemokraterna som kliver fram så stort. Det är fantastiskt, säger Elin Lemon.

Hade du förväntat dig det här resultatet?

– Jag hade förväntat mig att det skulle bli skillnad, med tanke på hur det har sett ut under mandatperioden. Med de stora underskotten och många frågor som har varit uppe. Men att vi skulle gå fram såhär starkt, det hade jag nog inte vågat hoppats på.

Trots detta vill inte heller Elin Lemon säga någonting om ett potentiellt nytt ledarskap i regionen. Hon väljer att invänta resultatet av de sista rösterna.

– Det finns liksom ingen given majoritet än.