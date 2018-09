Ebba och Wilma: En vecka kvar till val - Hur ska du tänka?

Att rösta för första gången är en ny upplevelse, en upplevelse som du bara kommer uppleva vart fjärde år framöver. Det är en upplevelse som är viktig för dig, för din omgivning och för Sveriges alla medborgare.

Under dessa två veckor har vi fått hjälp på traven med vårt egna val. Vi har tittat på debatter, försökt att sätta oss in i olika frågor och tagit hjälp av sociala medier i vårt sökande efter unga väljare. Vi har haft förmånen, att som förstagångsväljare, jobba heltid med valet vilket är ett stort privilegium för oss. Vi inser dock att det är inte är möjligt för alla att lägga ner så mycket tid på att sätta sig in i detta.

Vi har under dessa veckor tagit del av stora mängder information vilket gjort att vi lärt oss mycket, men också behövt värdera vad som är trovärdigt eller ej. Som förstagångsväljare är det mycket information att ta in. Många känner inte till partiernas grundvärderingar eller ideologier och börjar från ruta ett när de ska samla information inför valet. Försök fokusera på vad som är viktigast för dig, just för att underlätta det annars svåra valet. De äldre väljarna har trots allt haft fler val på sig att ta reda på vad de olika partierna står för. När det är så pass mycket att sätta sig in i är det lätt att ta genvägen genom första bästa information som dyker upp i flödet utan att granska den.

Ett alternativ är att använda sig av är sociala medier vilket är ett fantastiskt verktyg för att skaffa sig information, men bara om de används på rätt sätt. Kom ihåg att vara kritisk och tänk på inte alla är ute efter att sprida objektiv information, utan snarare sådant som gynnar de själva och deras parti under valrörelsen.

Enligt en studie från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som Sveriges Radio rapporterat om, har antalet fejkkonton på Twitter ökat inför valet 2018. Dessa konton är till för att sprida propaganda och försöka påverka väljare inför valet. Detta gör att du som väljare behöver vara extra uppmärksam på vilken information du tar del av för att inte få en felaktig bild av verkligheten.

Artikel i SR: Professor: Twitter måste göra mer mot botar

Vi kan därmed konstatera att det inte alltid går att lita på sociala medier. Då är frågan bara hur vi ungdomar, som ständigt använder oss av dessa, ska hitta information? Vi tror det gäller att du engagerar dig! Även om vi ständigt matas med reklam för de olika partierna på riksdagsnivå, är det lätt att stänga av och struntar i vad som sägs. Ännu svårare är det att bilda sig en uppfattning om vad som gäller i kommunvalet och regionvalet. Den informationen kräver lite extra jobb, för den kommer inte flygandes till dig om du själv inte vill.

I dagens Sverige har vi alla lika stor rätt att uttrycka oss och förmedla våra åsikter. Det är bland det viktigaste som finns i en demokrati. Sociala medier gör dessutom att alla har möjlighet att nå ut med dessa. Vi måste därför vara uppmärksamma på att mycket av det som ser ut att vara information bara är åsikter. Den oändligt stora djungeln av politik och åsikter är svår att navigera sig igenom, speciellt när de blandas ihop på ett felaktigt sätt. Se därför till att inte gå vilse, utan använd ditt kritiska tänkande likt en karta och kompass!