Företagare polisanmäler avstängd strömförsörjning

Företagaren kunde inte ta sig in i sin verkstad på ett dygn under den gånga veckan på grund av att någon stängt av strömförsörjningen till lokalen, enligt den anmälan som lämnats in till polisen.

Enda sättet att ta sig in i verkstaden är genom en elektriskt styrd entré som sattes ur spel när elen var avstängd.

Ärendet hanteras av polisen som egenmäktigt förfarande alternativt olovlig kraftöverföring.

